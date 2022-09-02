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02 сентября 2022, 00:35

Германия не гарантирует защиту россиянам отказавшимся служить в армии и дезертирам

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии заявило, что отказ служить в российской армии и дезертирство не являются автоматически причинами для предоставления защиты гражданам РФ в ФРГ

Германия не гарантирует защиту россиянам отказавшимся служить в армии и дезертирам

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии заявило, что отказ служить в российской армии и дезертирство не являются автоматически причинами для предоставления защиты гражданам РФ в ФРГ. Комментарий немецкого ведомства приводит Deutsche Welle.

«Призыв в российскую армию на основе всеобщей военной обязанности сам по себе не является поводом для предоставления защиты. Как и другие государства, Российская Федерация имеет законное право содержать вооруженные силы. Акт преследования со стороны государства можно предположить только в том случае, если меры преследования и возможные наказания несоразмерны. Кроме того, отказ от службы должен был быть единственным способом избежать участия в военных преступлениях», — ответили в ведомстве.

Власти Германии объявили о готовности предоставить защиту россиянам, выступающим против войны в Украине, еще в мае. Согласно Закону о пребывании, это возможно «по срочным причинам, имеющим гуманитарный характер или связанным с международным правом», отмечает DW. Если россиянин соответствует этим критериям, ему «быстро и без бюрократических проволочек» выдадут визу, обещали в Министерстве внутренних дел ФРГ.

В BAMF уточнили, что закон распространяется на граждан РФ, которые сотрудничали с признанными «нежелательными» в России организациями и «иноагентами», а также были связаны с Германией в ходе своей деятельности. Кроме того, целевая аудитория программы — оппозиция, выступающая против войны, НКО, журналисты и ученые, добавили немецкие власти.

МВД страны отчиталось, что согласилось принять уже в общей сложности 241 гражданина России, «в том числе 144 находящихся под угрозой оппозиционеров и 97 членов их семей».

Ранее бывший активист ростовского штаба Навального Вадим Кобзев рассказал, что ему отказали в выдаче визы в Германию. По его словам, он еще в мае обратился за визой в посольство ФРГ в Грузии, но получил отказ на основании того, что «не доказал факт политического преследования».

В августе канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза не ограничивать выдачу виз россиянам, которые пытаются «сбежать от диктатуры».

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