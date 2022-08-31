Во Франции нашли тысячи неплательщиков налогов с помощью искусственного интеллекта
Налоговая служба Франции нашла с помощью искусственного интеллекта тысячи неплательщиков. ИИ обнаруживает бассейны по спутниковым снимкам и сверяет их с базами кадастровой службы
Налоговая служба Франции нашла с помощью искусственного интеллекта (ИИ) тысячи неплательщиков. ИИ обнаруживает бассейны по спутниковым снимкам и сверяет их с базами кадастровой службы. Владельцы незадекларированных бассейнов должны оплатить штрафы и налог в €200 в год.
Налоговая служба Франции с помощью ИИ обнаружила 20356 незадекларированных частных бассейнов, сообщает The Guardian. В результате владельцы получили счета на общую сумму около €10 млн. Во Франции около 3,2 млн частных бассейнов.
Софт, разработанный Google и Capgemini, идентифицирует бассейны на аэрофотоснимках и сверяет их с базами кадастровой службы. Систему решено запустить на всей территории Франции. Кроме того, налоговая служба рассматривает возможность использования ИИ для обнаружения незаконных пристроек и веранд.
Изменения в недвижимом имуществе, включая плавательные бассейны, должны быть заявлены в налоговую инспекцию. Поскольку налоги во Франции основаны на арендной стоимости собственности, улучшения условий проживания означают увеличение налогов. Сооружение площадью 30 кв. м облагается дополнительным налогом — €200 в год.
Местная налоговая служба отмечает, что система Google-Capgemini обнаруживает бассейны с погрешностью 30%. Например, ИИ может принять за бассейн натянутый брезент, солнечные панели и промышленные резервуары, но не находит объекты под деревьями или в тени.
В мае американский миллиардер Роберт Брокман, уклонившийся от уплаты налогов на $2 млрд, заявил о деменции. Он предстанет перед судом по делу о самом крупном в истории США уклонении от уплаты налогов — в $2 млрд.
Адвокаты Брокмана утверждают, что его прогрессирующее слабоумие, вызванное болезнями Альцгеймера и Паркинсона, в последнее время усилилось.