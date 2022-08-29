Хранилище газа для стран Балтии и Финляндии заполнено лишь на 55 процентов
Европейские хранилища газа в настоящее время заполнены в среднем на 80%. При этом есть страны, где этот процент гораздо ниже. Например, газохранилище в Латвии
Европейские хранилища газа в настоящее время заполнены в среднем на 80%. При этом есть страны, где этот процент гораздо ниже. Например, газохранилище в Латвии, где хранятся запасы трех стран Балтии и Финляндии, заполнено лишь на 55%.
Специалисты утверждают, что литовский СПГ-терминал и латвийское газохранилище обеспечат потребность Эстонии в газе до тех пор, пока не заработает собственный СПГ-терминал.
В преддверии осени и зимы многих потребителей волнует вопрос роста цен на природный газ и его запасы в Европе. Эксперты обращают внимание на то, что в странах Балтии газохранилища заполнены не так сильно, как в среднем по Европе.
«В Европе хранилища заполнены в среднем на 80%. В странах Балтии ситуация хуже, за ними следует Болгария, Австрия и Венгрия. У всех этих стран газохранилища заполнены примерно на 60%, а то и меньше, как в случае с Латвией», - заявил эксперт по энергетике Андрес Мяэ.
Запасы стран Балтии, а также Финляндии, хранятся в одном месте - Инчукалнском подземном газохранилище в Латвии.
«По состоянию на пятницу, его заполняемость составляла 55% от максимального объема, и тенденция была нисходящей, что означает, что из него забирается больше газа, чем поступает. С 12 августа туда из России не поступило ни одного кубометра газа», - подчеркнул Мяэ.
Представитель газового оператора Elering Айн Кёстер объяснил, что помимо процента наполненности необходимо также учитывать насколько большим является само хранилище, а также соотношение объема и потребления.
«Латвийское газохранилище и литовский СПГ-терминал прекрасно покроют наше текущее потребление Может быть, нам и придется взять газ из латвийского хранилища. При этом, если говорить о начале следующего года - зиме и весне, то здесь необходимо опираться на дополнительные терминалы - их строительство ведется»", - подчеркнул Кёстер.
В компании Elering убеждены, что газа Эстонии хватит.
«Примерно в конце года будет построен плавучий терминал в двух местах - в Эстонии и в Финляндии. Если рассматривать эти источники вместе - терминал, который уже несколько лет работает в Литве, новый терминал, хранилище в Латвии, то этих объемов должно хватить», - призвал к спокойствию Кёстер.
Эксперты указывают на то, что правительствам трех балтийских государств необходимо заранее договориться о том, как распределять запасы газа, чтобы зимой битва за голубое топливо не стала слишком ожесточенной.