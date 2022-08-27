Польша и Словакия запустили газопровод между странами
Польша и Словакия открыли газопровод между странами, чтобы снизить зависимость от России. Эта труба позволит Словакии получать газ из Норвегии. Церемония открытия прошла в пятницу на западе Польши
Польша и Словакия открыли газопровод между странами, чтобы снизить зависимость от России. Эта труба позволит Словакии получать газ из Норвегии. Церемония открытия прошла в пятницу на западе Польши, где находится одна из конечных точек сооружение.
После вторжения в Украину Россия перестала поставлять газ в Польшу. Словакия же получает только 40% от согласованного объема.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал газопровод «доказательством, что связи между севером и югом могут укреплять безопасности стран», передает wnp.pl. Он позволит «избежать перспективы газового шантажа со стороны Кремля», пояснил Моравецкий. По словам премьера Словакии Эдуарда Хегера, газопровод дает «чувство свободы» за счет «альтернативы, которая не зависит от российского газа».
Строительство началось еще в 2018 году. Общая протяженность газопровода — более 160 км (103 км на территории Словакии, 61,3 км — Польши). В Словакии трубопровод проходит от границы с Польшей до газораспределительной станции в городе Вельке-Капушаны недалеко от границы с Украиной.
Оператор ГТС в Словакии EUStream пояснил, что газопровод поможет обеспечить доступ Польши к поставкам из Южного газотранспортного коридора и из региона Адриатического моря. Словакии станет доступнее СПГ, прибывающий в Польшу из месторождений в Норвегии. Газопровод стал частью транспортного коридора Север — Юг. Предполагается, что по нему можно будет перекачивать 4,7 млрд куб. м газа в год из Польши в Словакию и 5,7 млрд — в обратном направлении.