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Европа
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Европа
05 августа 2022, 21:48

Болгария остановила выдачу виз российским туристам и владельцам недвижимости

Консульство Болгарии в Москве приостановило прием документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации»

Болгария остановила выдачу виз российским туристам и владельцам недвижимости

Консульство Болгарии в Москве приостановило прием документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации». Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), решение называют временным, однако когда возобновится прием — неизвестно.

В качестве причины дипмиссия страны назвала объявление Москвой персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. В свою очередь, этот шаг стал ответом на решение Софии выслать 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе.

Нехватка сотрудников сказалась на работе консульской службы посольства России в Болгарии и генконсульства России в Варне. Генконсульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге также временно закрыто.

Болгарские визовые центры в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге по «техническим причинам» не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Гражданам России советовали обращаться в генконсульства Болгарии. Теперь у россиян нет и этой возможности.

28 июня и. о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы России, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ Москва пригрозила полным разрывом дипотношений с Софией. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова требовала отменить это решение до 1 июля. Петков отказался отвечать на ультиматум.

После этого минфин Болгарии заблокировал $890 000 на счетах посольства России в Софии, объяснив этот шаг необходимостью соблюдать санкции Евросоюза.

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