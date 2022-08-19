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Европа
19 августа 2022, 22:21

Из-за рекордной засухи в Дунае показались останки немецких военных кораблей

Уровень воды в реке Дунай упал до самого низкого уровня за последние почти 100 лет из-за сильной засухи в Европе и теперь можно увидеть обломки нескольких военных кораблей времен Второй мировой войны

Из-за рекордной засухи в Дунае показались останки немецких военных кораблей

Уровень воды в реке Дунай упал до самого низкого уровня за последние почти 100 лет из-за сильной засухи в Европе и теперь можно увидеть обломки нескольких военных кораблей времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Балканский обозреватель».

Корабли входили в состав Черноморского флота нацистской Германии. В 1944 году они отступали от Дуная от советских войск. Многие военные корабли были затоплены во время отступления.

В этом году засуха обнаружила более 20 затопленных кораблей на участке вблизи портового города Прахово в Сербии. Многие до сих пор загружены тоннами боеприпасов и взрывчатки, что делает их серьезной опасностью для судоходства.

О существовании нацистских военных кораблей в этом районе известно много лет. Их обломки обнаружили засуху в 2003 году. Из-за опасности ширину водного пути у Прахова уменьшили со 180 до 100 метров.

В марте сербское правительство объявило тендер на поиск обломков и вывоз взрывчатки. Стоимость работ была оценена в 29 миллионов евро.

Напомним, уровень воды в реке Рейн на территории Нидерландов достиг самой низкой отметки за все время измерений.

Как сообщалось, в Нидерландах, Германии и Чехии вновь видны так называемые "голодные камни" на некоторых участках рек, где уровень воды из-за засухи опустился до рекордно низких показателей.

По предварительным оценкам, засуха в этом году может стать худшей за последние 500 лет.

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