Из-за рекордной засухи в Дунае показались останки немецких военных кораблей
Уровень воды в реке Дунай упал до самого низкого уровня за последние почти 100 лет из-за сильной засухи в Европе и теперь можно увидеть обломки нескольких военных кораблей времен Второй мировой войны
Уровень воды в реке Дунай упал до самого низкого уровня за последние почти 100 лет из-за сильной засухи в Европе и теперь можно увидеть обломки нескольких военных кораблей времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Балканский обозреватель».
Корабли входили в состав Черноморского флота нацистской Германии. В 1944 году они отступали от Дуная от советских войск. Многие военные корабли были затоплены во время отступления.
В этом году засуха обнаружила более 20 затопленных кораблей на участке вблизи портового города Прахово в Сербии. Многие до сих пор загружены тоннами боеприпасов и взрывчатки, что делает их серьезной опасностью для судоходства.
О существовании нацистских военных кораблей в этом районе известно много лет. Их обломки обнаружили засуху в 2003 году. Из-за опасности ширину водного пути у Прахова уменьшили со 180 до 100 метров.
В марте сербское правительство объявило тендер на поиск обломков и вывоз взрывчатки. Стоимость работ была оценена в 29 миллионов евро.
Напомним, уровень воды в реке Рейн на территории Нидерландов достиг самой низкой отметки за все время измерений.
Как сообщалось, в Нидерландах, Германии и Чехии вновь видны так называемые "голодные камни" на некоторых участках рек, где уровень воды из-за засухи опустился до рекордно низких показателей.
По предварительным оценкам, засуха в этом году может стать худшей за последние 500 лет.