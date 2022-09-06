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06 сентября 2022, 11:52

Засуха превратила озеро в жизненно важной испанской заболоченной местности в лужу

Эксперты из Национального исследовательского совета Испании заявили, что озеро Санта-Олалла, расположенное на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, высохло в третий раз за 50 лет

Засуха превратила озеро в жизненно важной испанской заболоченной местности в лужу

Самое постоянное озеро в испанском национальном парке Доньяна, одно из самых больших и важнейших водно-болотных угодий в Европе, превратилось в небольшую лужу. Об этом пишет The Guardian.

В понедельник эксперты из Национального исследовательского совета Испании (CSIC) заявили, что озеро Санта-Олалла, расположенное на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, высохло в третий раз за 50 лет.

«Озеро Санта-Олалла, самое постоянное озеро в Доньяне и последнее, в котором еще была вода в августе, высохло. В последние дни оно превратилось в небольшую лужу в центре, где теперь нет водоплавающих птиц», - говорится в заявлении CSIC.

Водоснабжение Доньяны, чьи болота, леса и дюны простираются почти на 130 000 гектаров в андалузских провинциях Уэльва, Севилья и Кадис, резко сократилось за последние 30 лет из-за климатических изменений, сельского хозяйства, загрязнения горной промышленности и осушения болот.

Экологические группы уже давно проводят кампанию по защите этого района, где также проживает основная популяция находящихся под угрозой исчезновения иберийских рысей.

Экозащитники говорят: хотя озеро Санта-Олалла дважды полностью высыхало в годы интенсивной засухи – в 1983 и 1995 годах – чрезмерная эксплуатация водоносного горизонта в Доньяне также является причиной нынешнего состояния озера.

Напомним, сильнейшая засуха в Италии за последние десятилетия привела к снижению уровня озера Гарда, крупнейшего озера страны, почти до самого низкого, который когда-либо был зафиксирован.

Недели жары и недостаток осадков этим летом привели к истощению уровня воды в реке Рейне, торговой артерии Германии.

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