Из-за засухи в Италии уровень воды в самом большом озере Гарда приближается к рекордно низкому показателю
В северной Италии не было значительных осадков в течение нескольких месяцев, а снегопады в этом году уменьшились на 70%, высушив такие важные реки, как По
Самая сильная засуха в Италии за последние десятилетия привела к снижению уровня озера Гарда, крупнейшего озера страны, почти до самого низкого, который когда-либо был зафиксирован.
В северной Италии не было значительных осадков в течение нескольких месяцев, а снегопады в этом году уменьшились на 70%, высушив такие важные реки, как По, протекающие через сельскохозяйственные и промышленные центры Италии.
Многие европейские страны, включая Испанию, Германию, Португалию, Францию, Нидерланды и Британию, этим летом переживают засухи, которые нанесли ущерб фермерам и побуждали власти ограничить использование воды.
Пересохшая река По, самая длинная река Италии, уже нанесла миллиарды евро ущерба фермерам, которые обычно полагаются на нее для орошения полей.
Чтобы компенсировать это, власти позволили большему количеству воды из озера Гарда вытекать в местные реки. Но в конце июля она уменьшила утечку воды, чтобы защитить озеро и связанный с ним финансово важный туризм.
Из 45 кубических метров воды в секунду, которые направляются в реки, озеро в пятницу было на 32 сантиметра над уровнем грунтовых вод, что около рекордно низких значений в 2003 и 2007 годах.
Мэр Гарди Давиде Бединелли сказал, что он должен защитить как фермеров, так и туристическую индустрию. Он настаивал, что летний туристический сезон проходит лучше, чем ожидалось.
Он подтвердил, что озеро теряет два сантиметра воды в день.
В то же время, по данным seatemperature.org, температура озера была выше средней для августа. В пятницу вода в Гарде была почти 26 градусов Цельсия, что на несколько градусов теплее, чем средняя температура августа 22 C, и близко к средней температуре в Карибском море.
Как сообщалось, недели жары и нехватка осадков этим летом привели к истощению уровня воды в реке Рейне, торговой артерии Германии, что привело к задержкам в доставке и увеличению транспортных расходов более чем в пять раз.