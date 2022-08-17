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17 августа 2022, 02:42

Во время демонтажа советского танка в Нарве прошли задержания

Полиция эстонской Нарвы сообщила о задержании восьми человек в связи с тем, что они, возмутившись переносом советского танка-памятника, призывали других к насильственному сопротивлению

Во время демонтажа советского танка в Нарве прошли задержания

Полиция эстонской Нарвы сообщила о задержании восьми человек в связи с тем, что они, возмутившись переносом советского танка-памятника, призывали других к насильственному сопротивлению, об этом сообщает ERR, цитируя руководителя нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

По его словам, задержание было совершено для предотвращения потенциальной организации беспорядков. Семеро из задержанных – местные жители.

«Они уже были нам знакомы, поскольку прибегали к разным призывам и нарушениям. Они не только размещали военную символику, но и во время демонтажа памятника активно призывали других к насильственному сопротивлению. Один угрожал лицу, причастному к переносу памятника. Сейчас они в отделении полиции», - сообщил Индрек Пюви.

Напомним, Нарва находится фактически на границе с Россией. Абсолютное большинство жителей города составляют этнические русские. Мэр Нарвы Катри Райк  высказалась против переноса советского танка-памятника, назвав его частью идентичности местного русскоязычного населения.

На фоне дискуссий по поводу демонтажа памятника местные жители начали дежурить возле него, чтобы не перенесли.

Мэрия Нарвы уклонилась от рассмотрения вопроса о переносе танка, после чего вопрос перешел на рассмотрение правительства. Уже на следующий день, 16 августа, в Нарве начали демонтаж танка и остальных советских монументов. Премьер Кая Каллас отметила, что, учитывая быстрый рост напряжения вокруг этого вопроса, нужно действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность.

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