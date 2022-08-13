Меню
Европа
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы!
Европа
13 августа 2022, 18:30

Оборонный бюджет Финляндии 2023 года должен стать самым крупным в истории страны

Министерство финансов Финляндии предполагает, что из-за изменения курса валют страна в следующем году потеряет сотни миллионов евро на закупке истребителей F-35

Оборонный бюджет Финляндии 2023 года должен стать самым крупным в истории страны

Министерство финансов Финляндии предполагает, что из-за изменения курса валют страна в следующем году потеряет сотни миллионов евро на закупке истребителей F-35, пишет финское издание  Helsingin Sanomat.

На этот случай министерство обороны предложило включить в бюджет 2023 года 272 миллиона евро резерва.

Ожидаемая потеря объясняется падением курса евро по отношению к американскому доллару. Европейская валюта ослабла после нападения России на Украину и его последствий для энергетического сектора и всей экономики еврозоны.

На прошлой неделе евро и доллар были близки к паритету – то есть обе валюты торговались практически по одному и тому же курсу.

Когда в январе 2021 года Финляндия объявила тендер на закупку новых истребителей, один евро стоил ещё 1,21 доллара. На этот курс ориентировались и при планировании бюджета.

Окончательный уровень финансовых потерь будет зависеть от того, как изменится курс валют в дальнейшем. Не исключено, что евро «просядет» ещё больше. Хотя возможно и противоположное развитие событий.

Проект бюджета Минобороны Финляндии предполагает выделение в общей сложности 8,5 миллиардов долларов на истребители F-35. Платёж будет распределён на несколько лет, начиная со следующего года.

Согласно графику рассрочки, в 2023 году Финляндия заплатит чуть больше миллиарда, в 2024 – почти 1,2 миллиарда, в 2025 – почти 1,5 миллиарда, и т.д.

В Минобороны говорят, что планы Минфина достаточно оптимистичны и базируются на принципе «будем надеяться, что всё будет хорошо». Другими словами, рассчитывают на то, что длительный период рассрочки может компенсировать потери – убытки ближайшего времени могут быть восполнены в дальнейшем, если евро снова начнёт укрепляться.

Оборонный бюджет Финляндии следующего года должен стать рекордным. В общей сложности Минобороны планирует потратить 5,9 миллиардов евро. Это на 15% больше бюджета текущего года. Если же ожидаемые потери из-за изменения валютного курса станут реальностью, то затраты достигнут 6,1 миллиарда. А это уже плюс 20% по сравнению с 2022 годом.

В последние годы оборонный бюджет растёт постоянно и значительно. Для сравнения – всего пять лет назад, в 2017 году, расходы Минобороны не превышали 2,8 миллиарда евро.

Причинами увеличения расходов стали крупные закупки техники для авиации и флота, а также геополитическая ситуация в Европе, резко изменившаяся после нападения России на Украину. Теперь Финляндия инвестирует в оборону.

В настоящий момент по заказу ВМФ Финляндии проектируются и строятся четыре крупнейших линкора в истории финских вооружённых сил, а покупка F-35 стала самой большой оружейной сделкой Суоми в истории страны.

Примечательно, что расходы, связанные с вступлением в НАТО, в проекте бюджета на следующий год пока отсутствуют. Это связано с тем, что предложение готовилось ещё весной, когда информации по данному вопросу было мало.

В ноябре прогнозируемые затраты будут уточнены, а проект бюджета скорректирован.

В текущем варианте бюджета Минобороны предлагается выделить 1,6 миллиардов евро на приобретение военной техники. Это примерно на 765 миллионов евро больше, чем аналогичная строка 2022 года.

Предлагается разместить новый заказ на 559 миллионов на 2023-2032 годы, в рамках которого будет, в частности, куплен новый комплекс ПВО, способный поражать цели на большой высоте. В настоящий момент такого комплекса в ВС Финляндии нет. А война в Украине продемонстрировала большое значение для обороны успешных авиаперехватов.

Завершается и процесс выбора новых зениток. В настоящий момент Минобороны выбирает между двумя израильскими системами. Одна из них будет куплена в начале следующего года.

Материалы по теме
Глава Минобороны Эстонии считает возможным сделать Балтику внутренним морем НАТО
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам
Сейчас на главной
Россияне массово подают документы на получение «шенгена» после угроз Европы прекратить их выдачу
Европа
Россияне массово подают документы на получение «шенгена» после угроз Европы прекратить их выдачу
Количество обращений жителей России за визами в Европу увеличилось на 40% за последние две недели, после призыва некоторых стран ЕС ограничить их выдачу
Из-за засухи в Италии уровень воды в самом большом озере Гарда приближается к рекордно низкому показателю
Италия
Из-за засухи в Италии уровень воды в самом большом озере Гарда приближается к рекордно низкому показателю
В северной Италии не было значительных осадков в течение нескольких месяцев, а снегопады в этом году уменьшились на 70%, высушив такие важные реки, как По
Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2
словакия
Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2
Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом. Они заменили предыдущий вариант (Zuzana 1), повысив огнеспособность словацких артиллеристов
Иностранцам во Франции предлагают выбор
франция
Иностранцам во Франции предлагают выбор
В нижнюю палату парламента Франции, Национальное собрание, внесено предложение о праве для проживающих в стране иностранцев голосовать на муниципальных выборах. Левые считают такой закон справедливым, правые пугают наступлением африканского и арабского коммунитаризма
Китай отказался от российской руды, что привело к снижению поставок на 40%
Китай
Китай отказался от российской руды, что привело к снижению поставок на 40%
Китай остается одним из оставшихся импортеров для российских металлургов, которые на фоне войны в Украине и последующих санкций потеряли до трети продаж на внешних рынках
Глава Минобороны Эстонии считает возможным сделать Балтику внутренним морем НАТО
Эстония
Глава Минобороны Эстонии считает возможным сделать Балтику внутренним морем НАТО
Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей
С деньгами, но без репутации
Германия
С деньгами, но без репутации
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, ставшего в своей стране одиозной фигурой благодаря тесным связям с Владимиром Путиным и его окружением, на днях попытались исключить из Социал-демократической партии, лидером которой он когда-то был
Страна председатель Совета ЕС поддержала полную остановку выдачи виз гражданам России
чехия
Страна председатель Совета ЕС поддержала полную остановку выдачи виз гражданам России
Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, поддержала призывы запретить гражданам России выдачу шенгенских виз в ответ на российские вторжение в Украину
В Испании заработала самая большая в Европе солнечная электростанция
Испания
В Испании заработала самая большая в Европе солнечная электростанция
На фоне увеличения стоимости электроэнергии и усилий по уменьшению зависимости ископаемого топлива испанская электрическая компания Iberdrola включила свою крупнейшую в Европе солнечную электростанцию
ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и требует, чтобы Россия передала станцию ​​Украине
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику Украины
Вице-премьер Республики Башкортостан обвинил страны Запада в срыве сроков сдачи школы в Уфе
чиновники
Вице-премьер Республики Башкортостан обвинил страны Запада в срыве сроков сдачи школы в Уфе
Азат Бадранов сообщил, что строительство «самой большой школы в Приволжском федеральном округе» затормозилось из-за «санкционного давления «демократического Запада»
В Киеве заявили о десятках погибших российских военных во время взрывов на аэродроме в Крыму
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в результате взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму погибли 60 летчиков и техников, еще около 100 человек были ранены
В реке Одра на границе Польши и Германии произошла массовая гибель рыбы
экология
В реке Одра на границе Польши и Германии произошла массовая гибель рыбы
Первые сообщения о произошедшем поступили 26 июля. На поверхность реки Одра всплыло около 10 тонн мертвой рыбы. Сейчас отравленная вода спускается вниз по течению и продолжает загрязнять новые территории
ФБР искало в доме Трампа документы, связанные с ядерным оружием
США
ФБР искало в доме Трампа документы, связанные с ядерным оружием
Федеральное бюро расследований во время обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго искало в том числе документы, связанные с ядерным оружием
По данным американской разведи Россия теряет в Украине убитыми и ранеными по 500 солдат в день
потери российской армии
По данным американской разведи Россия теряет в Украине убитыми и ранеными по 500 солдат в день
Вооруженный конфликт в Украине превратился в самую кровавую наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны, говорят источники среди американских офицеров
Казахстан будет транспортировать нефть через Азербайджан в обход России
казахстанская нефть
Казахстан будет транспортировать нефть через Азербайджан в обход России
С сентября этого года Казахстан намерен продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан, так как ищет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму
Только в июле россияне купили в Грузии три тысяч квартир
При этом 16 480 россиян (покупатели жилья и члены их семей) получили в Грузии вид на жительство — действующий закону позволяет владельцам квартир претендовать на такой статус
Шольц пообещал перестроить газовую инфраструктуру Германии к середине 2023 года
Германия
Шольц пообещал перестроить газовую инфраструктуру Германии к середине 2023 года
Для этого, по словам канцлера, за полтора года на северогерманском побережью построят плавучие терминалы для СПГ, а также высокоскоростные трубопроводы для импорта газа из Великобритании