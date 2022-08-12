Шольц пообещал перестроить газовую инфраструктуру Германии к середине 2023 года
Для этого, по словам канцлера, за полтора года на северогерманском побережью построят плавучие терминалы для СПГ, а также высокоскоростные трубопроводы для импорта газа из Великобритании
К середине 2023 года в Германии будет достаточно инфраструктуры, чтобы обеспечить газом страну из источников, альтернативных российским, пусть и по более высоким ценам. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференция в Потсдаме.
Для этого, по словам канцлера, за полтора года на северогерманском побережью построят плавучие терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), а также высокоскоростные трубопроводы для импорта газа из Великобритании.
Сейчас в Германии нет терминалов для импорта СПГ. Первый терминал (в городе Вильгельмсхафене на Северном море, он принадлежит компании Uniper) начали строить в мае. Его могут запустить уже в 2022 году. Всего планируется построить четыре СПГ-терминала.
Олаф Шольц также заверил, что, несмотря на сокращение поставок по «Северному потоку», Германия продолжает заполнять свои газовые хранилища. По его словам, в скором времени они будут заполнены на 75%. По состоянию на 14 мая они были заполнены только на 40%.
Для экономии газа, по словам Олафа Шольца, в Германии расконсервированы угольные электростанции. Их закрыли из-за планов перехода на более экологичные виды энергетики. Первая угольная электростанция была расконсервирована 1 августа.
До начала военной операции на Украине 55% газа, импортируемого Германией, приходилось на Россию. В конце марта эта цифра упала до 40%.