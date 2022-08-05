В Великобритании из-за аномальной жары впервые пересох исток Темзы
В крупнейшей британской компании по водоснабжению Thames Water призвали граждан экономнее относиться к использованию воды
Исток реки Темза впервые пересох из-за засухи, который вызван аномальной жарой в Великобритании. Об этом пишет издание The Guardian.
По данным газеты, пересох исток Темзы в графстве Глостершир «после продолжительного периода жары». Теперь слабый поток «едва различим на расстоянии более пяти миль (восьми километров) вниз по течению».
По словам директора по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роба Коллинза, ученые прогнозируют, что случаи засухи будут учащаться. Также синоптики ожидают повышение температуры на несколько градусов выше среднего, в особенности — на юге страны.
В крупнейшей британской компании по водоснабжению Thames Water призвали граждан экономнее относиться к использованию воды. Так, например, людям посоветовали выключать воду во время чистки зубов. В правительстве подчеркнули, что в стране могут быть введены реальные запреты на использование воды, принятие таких мер будет зависеть от «количества [потребляемой на разные цели] воды».
Ранее в 88 департаментах Франции ввели ограничения на потребление воды из-за угрозы засухи. Уровень засухи во Франции растет из-за аномальной жары. С такой же ситуацией столкнулись и другие страны Европы. Так, в Испании с 10 по 14 июля от экстремальной жары умерли 237 человек.
Помимо этого, сильнейшую засуху, которая приводит к лесным пожарам и другим бедствиям, испытывает Португалия.