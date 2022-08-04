Меню
Европа
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
Европа
04 августа 2022, 23:43

Подавляющее большинство немцев выступают за энергетическую независимость от РФ

Большинство жителей Германии - 71 процент - считает, что их страна должна стать энергетически независимой от России, и только 24 процента придерживаются обратного мнения

Подавляющее большинство немцев выступают за энергетическую независимость от РФ

Большинство жителей Германии - 71 процент - считает, что их страна должна стать энергетически независимой от России, и только 24 процента придерживаются обратного мнения. Таков один из результатов свежего социологического опроса Deutschlandtrend, опубликованного в четверг, 4 августа.

Больше всего за энергонезависимость от РФ ратуют сторонники немецкой партии «зеленых» - 95 процентов. Среди избирателей СДПГ эта доля составляет 81 процент, в стане приверженцев ХДС/ХСС - 75 процентов, у сторонников СвДП - 73 процента. Только у голосующих за правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» баланс другой: лишь 32 процента из них считает достижение энергетической независимости от России правильной целью, в то время как 64 процента уверены в обратном.

На западе Германии энергетическую независимость от РФ поддерживает заметно больший процент населения, чем на востоке страны - 76 процентов против 54. Но в целом по стране сторонники этой меры в уверенном большинстве, подчеркивают социологи.

Согласно результатам того же опроса, 39 процентов немцев считают оправданным нынешний обем поставок оружия ФРГ Украине. В июне такое мнение встречалось на 3 процентных пункта чаще. При этом 32 процента опрошенных (+9 п.п, по сравнению с июнем) полагают, что поставки Киеву вооружений зашли слишком далеко, и только 23 процента (-6 п.п.) заявили, что их можно было бы увеличить.

Что касается санкций, введенных против РФ, то их до сих пор считают недостаточными 37% немцев, хотя эта доля и снижается - в июне был 41 процент. 34 процента думают, что санкций сейчас столько, сколько нужно (сторонников такой точки зрения стало меньше на 3 п.п.), и 21 процент жителей ФРГ уверены, что санкционная война зашла уже слишком далеко (+6 процентных пунктов).

Таким образом, после пяти месяцев войны России против Украины немцы несколько охладели к идее поддержки последней. Однако большинство из них все еще остаются приверженными ей, отмечают социологи.

Социологическое исследование Deutschlandtrend проводилось институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, с 1 по 3 августа. Всего было опрошено 1313 человек, в том числе, 858 по телефону и 455 - в онлайн-формате.

Материалы по теме
В Гамбурге арестовали автора пророссийского Telegram-канала
Германия не выполняет договоренности о поставках танков в Восточную Европу взамен переданных Украине
Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц после сокращения поставок «Газпрома»
Сейчас на главной
В Гамбурге арестовали автора пророссийского Telegram-канала
Германия
В Гамбурге арестовали автора пророссийского Telegram-канала
В Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский канал в Telegram. Мужчину обвинили в том числе в использовании буквы Z, ставшей символом российского вторжения в Украину
Разросшиеся водоросли в Атлантике душат животных, людей и экономику
экология
Разросшиеся водоросли в Атлантике душат животных, людей и экономику
Поверхность Атлантического океана в настоящее время покрывают более 24 миллионов тонн бурых водорослей – саргассума. Это на 20% больше рекордного количества, зафиксированного в 2018 году
Суд в Петербурге постановил уничтожить iPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора
УК России
Суд в Петербурге постановил уничтожить iPhone, на который девушка сфотографировалась в трусах на фоне собора
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга повторно рассмотрел уголовное дело в отношении петербурженки Ирины Волковой, которую осудили за оскорбление чувств верующих
Польша построит электронный барьер на границе с Россией
Польша
Польша построит электронный барьер на границе с Россией
Власти Польши собрались укрепить границу с Россией с помощью барьера с электронными системами, строительство которого начнется уже в этом году. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики
Правительство Эстонии распорядилось демонтировать все советские памятники
Эстония
Правительство Эстонии распорядилось демонтировать все советские памятники
Правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства все советские памятники. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Кая Каллас
Администрация президента хочет разблокировать «экстремистский» Instagram
Instagram
Администрация президента хочет разблокировать «экстремистский» Instagram
Администрация президента России активно обсуждает частичную разблокировку Instagram уже этой осенью, пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на свой источник в АП
Общество
В Забайкалье родители погибшего в Украине военного судятся друг с другом за «гробовые» 8,5 млн рублей
Мать погибшего 21-летнего жителя посёлка Даурия Владислава Бадртдинова судится с его отцом, который, со слов женщины, сына не воспитывал
Россия может сфабриковать улики в Еленовской колонии перед визитом официальных лиц
США
Россия может сфабриковать улики в Еленовской колонии перед визитом официальных лиц
Администрация США предполагает, что Россия перед визитом официальных лиц готовится сфабриковать улики, чтобы обвинить украинские силы в ударе по колонии в Еленовке Донецкой области
Особая миссия России
изобретения
Особая миссия России
Россиянин просыпается утром и идет умываться. Чистит зубы. Кстати, зубную щетку запатентовал в 1870 году американец Уодсворф. А зубную пасту в тюбике изобрел в 1892 году американец Шефилд. В Россию же это достижение Запада попало лишь в середине XX века…
Авторская колонка
Итоги «газовой войны»
Европа оказалась в центре «идеального шторма»: если перед началом пандемии цены на газ в ЕС и США были практически равны, то сейчас они различаются в 6,5 раз: в Америке газ при пересчете в нефтяной эквивалент торгуется по цене в $ 44/бар., а в Европе — почти в $ 300/бар
Иноземцев Владислав
Китай начал масштабные учения у Тайваня
Китай
Китай начал масштабные учения у Тайваня
Китайская армия начала учения в воздушном и водном пространстве рядом с Тайванем. Это происходит сразу после визита на спорную территорию спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
Во Франции произошел взрыв на военном заводе, несколько человек ранены
франция
Во Франции произошел взрыв на военном заводе, несколько человек ранены
Несколько человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего на военном заводе по производству взрывчатых веществ в Бержераке на юго-западе Франции
Минобороны Азербайджана сообщило о проведении в Нагорном Карабахе операции «Возмездие»
Азербайджан сообщил, что провел в Нагорном Карабахе военную операцию и захватил ряд высот в районе Карабахского хребта, об этом говорится на сайте Минобороны страны
ООН объявила о запуске миссии по расследованию взрыва в колонии в Еленовке
ООН
ООН объявила о запуске миссии по расследованию взрыва в колонии в Еленовке
Генсек ООН выразил надежду на то, что «удастся достичь соглашения относительно задач этой миссии», и добавил, что сейчас идет поиск «компетентных и независимых людей»
Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей
отдых
Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей
Согласно результатам исследования фонда «Общественное мнение», 69% россиян ни разу в жизни не выезжали на отдых за границу. Данные опроса были опубликованы на официальном сайте организации
Налоговая полиция Италии арестовала активы архитектора «дворца Путина»
Налоговая полиция Италии арестовала активы на сумму более 141 миллиона евро, принадлежащие архитектору, которого связывают с Владимиром Путиным
В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
duty free
В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России
Швейцария запретила импорт золота из России и заморозила активы Сбербанка
Швейцария
Швейцария запретила импорт золота из России и заморозила активы Сбербанка
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций против России. Страна приняла решение заморозить активы Сбербанка и запретила покупать, ввозить или перевозить золото из России