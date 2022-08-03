Швейцария запретила импорт золота из России и заморозила активы Сбербанка
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций против России. Страна приняла решение заморозить активы Сбербанка и запретила покупать, ввозить или перевозить золото из России
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций против России. Страна приняла решение заморозить активы Сбербанка и запретила покупать, ввозить или перевозить золото из России.
В тексте заявления правительства сказано, что ни одна из санкций против России не направлена против торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания между третьими странами и Россией. Таким образом Швейцария хочет внести свой вклад в борьбу с глобальным продовольственным и энергетическим кризисом.
Швейцария также сделала исключение для операций с транспортировкой нефти в третьи страны.
Совет Евросоюза 21 июля утвердил седьмой пакет санкций в отношении России. В него вошли в том числе запрет на импорт золота из России и заморозка активов Сбербанка. В санкционные списки также включили более 50 физических и юридических лиц. Япония тоже прекратит покупать золото у России с 1 августа.
Украинские власти ожидали, что в седьмой пакет санкций ЕС может войти запрет на газ, но этого не случилось. По словам чешского премьер-министра Петра Фиала, при введении новых санкций соблюдается правило, согласно которому они должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие их. В связи с этим шансов на отказ от российского газа в этом году у ЕС нет.
Ранее европейские власти сообщали, что новый пакет санкций, связанный с российским вторжением в Украину, будет нацелен на то, чтобы затронуть как можно больше людей из окружения Владимира Путина. Кроме того, одним из основных санкционных направлений стало расширение списка товаров, запрещенных к экспорту в Россию.