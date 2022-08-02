Меню
Европа
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса
Европа
02 августа 2022, 10:35

Дуда обвинил Меркель во враждебности к Восточной Европе из-за звонка Путину по «Северному потоку-2»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель проявила враждебность к Восточной Европе, считает президент Польши Анджей Дуда

Дуда обвинил Меркель во враждебности к Восточной Европе из-за звонка Путину по «Северному потоку-2»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель проявила враждебность к Восточной Европе, считает президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что был потрясен ее звонком президенту Владимиру Путину после заключения соглашения между Берлином и Вашингтон, согласно которому последний отказался от противодействия «Северному потоку-2».

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что Германия неоднократно заявляла: «Северный поток-2» — экономический проект, на который сложно было повлиять, однако господин Дуда никогда не разделял этот аргумент. По его мнению, газовые проекты с Россией наносили и наносят Европе вред, и «смертельны для нас, поляков». Президент Польши заявил, что говорил канцлеру Германии, что газовые проекты станут «ключом к доминированию России на европейском рынке».

«Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия "Северному потоку-2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы!» — заявил польский президент.

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» 22 февраля 2022 года, сразу после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 21 июля 2021 года Вашингтон и Берлин достигли соглашения по «Северному потоку-2»: России разрешили достроить газопровод без введения санкций США, а Германия пообещала, что присоединится к ограничениям, если Москва будет использовать «Северный поток-2» в политических целях.

Материалы по теме
В Еврокомиссии заявили, что «Северный поток - 2» не сертифицирован и не может работать
Украина пригрозила заблокировать поставки газа в Европу в случае запуска «Северного потока-2»
В Германии назвали «чушью» требование Украины обменять «Северный поток-2» на Крым
Сейчас на главной
«Если напишете рапорт, то это, естественно, уголовное дело»
война в украине
«Если напишете рапорт, то это, естественно, уголовное дело»
По предложению Захара Прилепина на центральной улице Ульяновска появился мурал, призванный увековечить участие десантной бригады в украинской войне, в частности в боях за аэропорт «Антонов» в Гостомеле
Франция заморозила российские активы стоимостью 1,2 млрд евро
франция
Франция заморозила российские активы стоимостью 1,2 млрд евро
Французские власти заморозили российские активы в стране общей стоимостью 1,2 млрд евро. В эту сумму не входит заблокированное имущество Центробанка РФ
США заявили об уничтожении главы «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири
США
США заявили об уничтожении главы «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири
В Кабуле в результате удара беспилотника был уничтожен главарь террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири, заявил президент США Джо Байден
Минфин предложил россиянам отремонтировать бомбоубежища за свой счет
гражданская оборона
Минфин предложил россиянам отремонтировать бомбоубежища за свой счет
Минфин, который совместно с МЧС начал проверку состояния российских бомбоубежищ, предложил сдавать их в безвозмездное пользование бизнесу с обязательным условием их ремонта за счет пользователя
Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей
война в украине
Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей
Добровольцы из батальона «Атал», сформированного по инициативе главы Чувашии Олега Николаева для участия в войне в Украине, утверждают, что не получили обещанные им выплаты
«Критический сбой»
санкции
«Критический сбой»
Энергетическое машиностроение России, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала Россией военных действий в Украине 24 февраля и введения западных санкций
Правительство России объявило о возвращении строительных пятилеток
Плановая экономика
Правительство России объявило о возвращении строительных пятилеток
Российские чиновники вернулись к экономическим пятилеткам. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал плановую систему «хорошей практикой Советского Союза», которая позволяла стране развиваться
Украина освободила 46 населенных пунктов в Херсонской области
война в украине
Украина освободила 46 населенных пунктов в Херсонской области
Ранее о потерях контроля Россией над территориями Херсонской области сообщал Институт изучения войны. ВСУ 27 июля также обстреляли Антоновский мост в Херсоне
В России вновь начнут выпускать Ан-2 - «кукурузник»
самолетостроение
В России вновь начнут выпускать Ан-2 - «кукурузник»
Как и в советское время, самолет планируют сделать многоцелевым: для санитарных, транспортных и сельскохозяйственных нужд. Кроме того, его должны оснастить автопилотом «в течение двух лет»
Политика
Деколонизация России
Важно рассматривать проблему «деколонизации» не с точки зрения России как территориального образования, а с точки зрения России как авторитарной, иерархической «вертикали власти». Россия нуждается не столько в физическом расчленении, сколько в изменении своего государственного устройства, которое должно изжить имперскость
Центральный Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года
ЦБ РФ
Центральный Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года
Банк России на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка
Англия впервые выиграла женский Чемпионат Европы по футболу
ЧЕ по футболу
Англия впервые выиграла женский Чемпионат Европы по футболу
Сборная Англии со счётом 2:1 обыграла команду Германии в финале женского Чемпионата Европы по футболу. Это первая международная победа Англии в истории женского футбола
Косово отложило принятие закона о непризнании сербских документов
Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики, из-за которого произошла эскалация на границе с Сербией
В Узбекистане снова принимают переводы с карт «Мир»
Узбекистан
В Узбекистане снова принимают переводы с карт «Мир»
В Узбекистане спустя пять месяцев снова стали принимать трансграничные переводы с карт платежной системы «Мир». В марте он приостановил прием всех карт «Мир», за исключением кобейджинговых
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы
зерновой коридор
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы
Из порта в Одессе вышло первое судно, груженое кукурузой. Оно направится в Ливан. Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило, что судно покинуло пор
На границе между Сербией и Косово начались вооруженные столкновения
Сербия VS Косово
На границе между Сербией и Косово начались вооруженные столкновения
На границе Сербии и Косово начались локальные столкновения, звучат сигналы воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. В Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновени
У Анатолия Чубаса обнаружили синдром Гийена-Барре, он попал в реанимацию в Европе
Анатолий Чубайс
У Анатолия Чубаса обнаружили синдром Гийена-Барре, он попал в реанимацию в Европе
Бывший глава «Роснано» и экс-представитель Владимира Путина по устойчивому развитию в международных организациях Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник
Владелец одной из крупнейших зерновых компаний Украины погиб при обстреле Николаева
Участник украинского списка Forbes, миллионер Алексей Вадатурский и его жена Раиса погибли в результате обстрела Николаева в ночь на 31 июля