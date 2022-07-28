Эстония прекратит выдавать россиянам временные виды на жительство и учебные визы
Правительство Эстонии утвердило поправку, которая ограничит возможности россиян подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в стране
Правительство Эстонии утвердило поправку, которая ограничит возможности россиян подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в стране. Об этом сообщило коммуникационное бюро правительства Эстонии. Какие именно ограничения приняты, в заявлении не указано.
Кроме того, правительство изменило правила краткосрочного трудоустройства граждан России и Белоруссии: оно теперь может быть оформлено в Эстонии только при наличии действующей визы, выданной Эстонией. Законные основания на пребывание, выданные другими государствами-членами Евросоюза, больше не будут регистрироваться. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, эта поправка положит конец практике, при которой краткосрочные визы запрашиваются в других государствах-членах ЕС с целю, например туризма, чтобы обойти ограничения Эстонии.
Сохранение санкций против России необходимо для «неустанного давления» на страну: ее военные действия в Украине негативно влияет на безопасность Эстонии и всего Европейского союза, добавил Рейнсалу, его слова приводятся в сообщении.
В апреле 2022 года Эстония объявила, что перестанет выдавать россиянам вид на жительство и разрешения на работу и бизнес. Глава МВД страны Кристиана Яани говорила, что это позволит избежать «противоречия», когда международные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Белорусии, но при этом предоставляют право гражданам этих стран вид на жительство, право на ведение бизнеса и работу.
В марте Эстония приостановила прием заявлений от граждан России и Белоруссии на получение краткосрочных шенгенских виз (виза С) и долгосрочных эстонских виз (виза D).