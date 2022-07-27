Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц после сокращения поставок «Газпрома»
Производство 100 самоходных гаубиц обойдется в 1,7 млрд евро. Это в несколько раз больше объема всех предыдущих поставок немецкого вооружения: он составил всего около 600 млн евро
Немецкое правительство одобрило продажу Украине сотни самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Как пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники, 13 июля вице-канцлер Германии Роберт Хабек дал свое согласие на продажу. Лицензию на производство САУ получил производитель вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Украина еще в апреле обращалась к KMW с вопросом о возможности закупки гаубиц напрямую. Представитель производителя рассказал, что подал заявку властям страны 11 июля и получил согласие всего за два дня.
Производство 100 самоходных гаубиц обойдется в 1,7 млрд евро. Это в несколько раз больше объема всех предыдущих поставок немецкого вооружения: он составил всего около 600 млн евро.
Пока неясно, когда первые гаубицы прибудут в Украину: производство сотни САУ займет несколько лет. KMW запустит производство, как только получит необходимый объем материалов, в том числе броневой стали.
Украинские военные уже проходили курсы по обращению с Panzerhaubitze 2000 в Германии. Система может стрелять на 30–40 километров в зависимости от используемых боеприпасов.
Немецкие власти уже передавали украинской стороне САУ Panzerhaubitze 2000. Накануне, 26 июля, ВСУ получили три самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 вместе с реактивными системами залпового огня MARS II. Киев также получит радар обнаружения артиллерийских орудий типа «Кобра», который позволит артбригадам ВСУ оперативно выявлять позиции вражеских подразделений.
Накануне, 26 июля, «Газпром» обострил газовый конфликт с Европой, уменьшив поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20% от его плановой мощности. Компания утверждает, что до сих пор не может получить из Германии турбину Siemens, которая находилась на обслуживании в Канаде, а затем застряла из-за западных санкций против продукции двойного назначения. Источник Reuters сообщил, что ситуацию затягивает сама Москва: она до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию.
На фоне этих событий Москва остановила еще одну турбину на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. В работе остался только один агрегат. Российские представители уверяют, что турбина остановлена на обслуживание, европейские политики обвиняют Москву в использовании газа как оружия.