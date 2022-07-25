Евросоюз выделил Украине 1 млрд евро на восстановление страны
Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Евросоюза одобрил кредит в размере 1,59 миллиарда евро на восстановление Украины, из которых один миллиард евро будет выдан немедленно
Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Евросоюза одобрил кредит в размере 1,59 миллиарда евро на восстановление Украины, из которых один миллиард евро будет выдан немедленно. Об этом сообщила «Новая Газета. Европа» со ссылкой га председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в твиттере.
The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.
It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.
We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022
По словам фон дер Ляйен, средства будут направлены на то, чтобы заново выстроить инфраструктуру внутри Украины, а также поддержать энергетические, транспортные и образовательные проекты страны в будущем.
7 июля издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполнительный орган ЕС блокирует кредит в размере 1,5 млрд евро для Украины, так как финансовый регулятор опасается, что Киев не сможет вернуть средства.
Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что 27 стран, входящих в Евросоюз, планируют передать Украине 500 миллиардов евро (523 миллиарда долларов) на послевоенное восстановление страны.