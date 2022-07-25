Латвия запросила разрешение на участие в деле о «геноциде Украины Россией»
Латвия подала заявление в международный Суд ООН в Гааге - она запросила разрешение на участие в качестве третьего лица в деле «Украина против Российской Федерации»
Латвия подала заявление в международный Суд ООН в Гааге - она запросила разрешение на участие в качестве третьего лица в деле «Украина против Российской Федерации», сообщает «Радио Свобода». Страна сделала это впервые в своей истории.
Латвия воспользовалась правом, закрепленным в статье 53 Статута международного суда ООН. Государство хочет дать толкование ряду норм Конвенции ООН о недопустимости геноцида и наказания за него.
«Таким образом, Латвия сможет оказать помощь Международному суду ООН в рассмотрении дела, еще раз подтвердив свою непоколебимую поддержку порядку и Украине», — заявили в латвийском МИДе.
Международный суд ООН примет решение о допуске Латвии к участию в после заслушивания мнений сторон спора. Если суд примет решение разрешить Латвии участвовать в этом деле в качестве третьей стороны, государство получит право представить замечания по толкованию норм Конвенции.
Международный суд — главный судебный орган ООН. Он находится в Гааге, работает с 1946 года и разрешает юридические споры между государствами в соответствии с международным правом. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.
16 марта суд в Гааге приказал России приостановить военные действия в Украине до рассмотрения жалобы Киева на ложное толкование Москвой Конвенции о геноциде как предлоге для агрессии. Приказ не был выполнен.