Во Франции из-за жары остановили реактор старейшей АЭС
Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) отключила несколько из управляемых ею энергоблоков АЭС из-за рекордной жары и обмеления рек. Подобные проблемы есть и у России
Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electricite de France (EDF) отключила несколько из управляемых ею энергоблоков АЭС из-за рекордной жары и обмеления рек, пишет The Insider со ссылкой журнал Wired. Как рассказал инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, подобные проблемы есть и у России: например, Ростовской АЭС пришлось построить двенадцать маленьких башен в дополнение к основной, чтобы сделать теплообмен более интенсивным.
По его словам, атомные станции Франции, как и российские, не могут работать при высокой температуре «конечного поглотителя тепла» (воды). При этом большую часть выработанного в ядерном реакторе тепла из-за несовершенства технологий приходится выбрасывать в окружающую среду при помощи испарительных градирен. Ожаровский объясняет, что градирни — башни, с помощью которых горячая вода охлаждается потоками воздуха до определенной температуры, например, с использованием водоемов-охладителей, как в СССР. В случае если конечный поглотитель — водоем, на российских АС отмечаются случаи отключения станций при температурах воды свыше 30–31 градуса.
«Атомные станции не могут работать при температуре воздуха или охладителя выше установленных разработчиком пределов и просто выключаются. Если никто не будет стараться нарушить инструкции, то атомные станции отключатся, и в том или ином регионе станет меньше электроэнергии, и никаких экологических проблем не будет. Но, вполне возможно, что будут пытаться заставить работать энергоблоки на непроектных режимах, а это уже совсем плохо. Зная повадки атомщиков, как российских, так и французских, — могут пытаться схимичить».
Ожаровский добавляет, что французские станции были построены по «волевому решению генерала Шарля де Голля, который к концу своего правления стал диктатором и решил, что АЭС — это прогресс». По мнению эксперта, де Голлю «кто-то наврал» про это, и он решил обеспечить страну бесплатным, бесконечным и надежным источником. Однако источник оказался не бесплатным, а даже крайне разорительным, и ненадежным, потому что отключается не только из-за погоды, подчеркивает физик.
Он привел в пример четвертый блок Ростовской АЭС, расположенной в Волгодонске Ростовской области, который был достроен в 2018 году. Россия построила испарительную градирню, которой потом перестало хватать, и сейчас вдобавок к этой огромной башне построили двенадцать маленьких, чтобы сделать теплообмен более интенсивным. Поэтому такая проблема есть не только у французов, отмечает Ожаровский. По словам физика, если в 60-е и 70-е годы проектировщики не понимали, что есть такое явление, как глобальное изменение климата, то в случае с Ростовской станцией это «мега-факап», потому что все всё знали и понимали, однако все равно решили, что будут строить так.
По его мнению, все эти ситуации, скорее всего, приведут к тому, что большему числу людей станет понятно, что атомная энергетика — это прошлый век. Проблема отрасли в том, что она производит радиоактивные отходы, с которыми непонятно что делать, и остается риск аварий. Но ситуация с французской АЭС должна подтолкнуть те страны, в которых видят изменения климата, к постепенному отказу от атомной энергетики и к использованию возобновляемых источников. Эксперт отмечает, что солнечной энергетике, напротив, яркие солнечные дни полезны. Например, Германия смогла закрыть почти все ядерные станции и, несмотря на политический кризис, будет продолжать закрывать: «Там три реактора остались, и они или закроют в этом году, или отложат до следующего и будут повышать долю возобновляемых источников, их сейчас более 40%».