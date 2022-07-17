Северная Македония готова на все
Скопье идет на болезненные уступки ради членства в ЕС
После 17 лет кандидатского стажа в ЕС Северная Македония наконец-то начнет на предстоящей неделе переговоры о вступлении, пишет издание «КоммерсантЪ». Для этого Скопье пришлось принять французскую формулу разрешения спора с Софией, позволяющую разблокировать болгарское вето. Это еще одна крупная уступка на нелегком пути евро-атлантической интеграции наряду с разрешением три года назад многолетнего спора с Грецией, когда македонцы согласились изменить название своей страны на Северную Македонию. Тем не менее даже после этого скорое продвижение в ЕС Скопье не гарантировано.
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Македонский парламент принял французскую формулу разрешения спора с Болгарией в субботу вечером, после ожесточенных трехдневных дебатов, которые сопровождались массовыми протестами оппозиции. Последние два года София блокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, требуя от нее изменений в законодательстве относительно прав болгарского меньшинства и использования болгарского языка. Французское предложение предполагало включение в македонские законы положения о наличии в стране болгарского нацменьшинства, а также признание того, что македонский язык имеет болгарские корни. В конце июня парламент Болгарии одобрил французскую формулу и уполномочил правительство снять вето в отношении Скопье. Президент Северной Македонии Стево Пендаровский и правительство поддержали предложение Франции, но против него жестко выступила оппозиция, возглавляемая умеренно националистической партией ВМРО-ДПМНЕ, обвинившая власти в сдаче национальных интересов.
В споры в парламенте Северной Македонии включилась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — в четверг она лично обратилась к македонским депутатам, убеждая их согласиться с компромиссным предложением Франции. В субботу вечером все 68 парламентариев правительственного большинства (всего в парламенте 120 депутатов) проголосовали за принятие французской формулы, оппозиция покинула парламент в канун голосования. Таким образом, путь для начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС был открыт.
Старт этим переговорам будет дан 19 июля на межправительственной конференции в Брюсселе. Премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский, который будет представлять страну на конференции, объявил, что свою речь произнесет в ЕС на македонском языке, что права македонского языка гарантированы, а переговоров о национальной принадлежности (македонцев) не будет.
Решение македонского парламента, открывающее стране дорогу в Евросоюз, горячо приветствовали ЕС и США.
«Это был исторический шанс, и вы им воспользовались. Огромный шаг на пути в европейское будущее, ваше будущее», — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Впрочем, как признают европейские дипломатические источники, скорое продвижение в ЕС Скопье вовсе не гарантировано. Даже несмотря на то, что ни у одной другой страны путь к евро-атлантической интеграции не был таким сложным, как у Северной Македонии, и никакой другой стране не пришлось пойти ради этого на столь значительные уступки.
В 2019 году Скопье договорился с Афинами о разрешении многолетнего исторического спора с Грецией — тогда македонцы согласились изменить название своей страны на Северную Македонию. Это открыло им дорогу в НАТО, куда Северная Македония вступила годом позже, но не разблокировало путь в ЕС, хотя статус кандидата Скопье получил еще в 2005 году. Сначала против начала переговоров с македонцами выступила Франция, потребовавшая от ЕС разработать новый подход к таким переговорам. А когда новые правила вступления в ЕС были подготовлены, об «ущемлении прав болгарского меньшинства» вспомнила Болгария, заблокировавшая старт переговоров со Скопье.
Но даже сейчас, когда все эти препятствия сняты, барьеры на пути Северной Македонии в Евросоюз остаются. И дело не только в том, что Скопье предстоит согласовать с ЕС позиции по 35 различным областям, которые сгруппированы в шесть «кластеров», на что, без сомнения, уйдут годы.
Согласно французской формуле разрешения спора между Скопье и Софией, Северной Македонии предстоит внести положение о болгарском нацменьшинстве в конституцию. А для этого нужно квалифицированное большинство в парламенте — 80 из 120 мандатов.
Глава же оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицковский заверил, что его партия «никогда не поддержит включение болгар в конституцию» и что 44 ее депутата уже написали соответствующие заявления, заверив их нотариально.
Проблемы для Скопье могут возникнуть и с болгарской стороны. Там в конце июня был вынесен вотум недоверия правительству Кирила Петкова, которое поддержало французское предложение по разрешению спора с Северной Македонией, и теперь в Болгарии должен быть либо сформирован новый кабинет, либо страну ждут досрочные парламентские выборы. А у нового болгарского правительства могут вновь появиться вопросы к соседям. Так что путь Северной Македонии в ЕС наверняка и впредь останется тернистым.