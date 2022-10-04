Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне с Украиной
Цели Беларуси, по словам Лукашенко, в том, чтобы не позволить перенести конфликт на территорию страны и не допустить удара со стороны Польши, Литвы и Латвии «под прикрытием» войны
«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — заявил Александр Лукашенко на совещании по военной безопасности.
Цели Беларуси, по словам Лукашенко, в том, чтобы не позволить перенести конфликт на территорию страны и не допустить удара со стороны Польши, Литвы и Латвии «под прикрытием» войны. «Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — сказал он.
Лукашенко заявил, что у Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию, несмотря на «постоянные провокации» Украины, которая якобы стянула к границе до 15 тысяч военных. При этом он указал на недостатки мобилизации в России: «Когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок».
По мнению Лукашенко, европейские страны «пытаются показать свое участие в помощи украинской армии» и направляют в Украину «ненужную старую технику и оружие». При этом, если Евросоюз не поддержит США, то «Америка разрушит» его.