В Беларуси на 15 суток арестовали певицу, исполнившую песню «Океан Ельзи»
Суд в Беларуси арестовал на 15 суток певицу Мерием Герасименко, которая 3 августа исполнила песню «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи» в Минске рядом с баром «Банки-Бутылки»
Суд в Беларуси арестовал на 15 суток певицу Мерием Герасименко, которая 3 августа исполнила песню «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи» в Минске рядом с баром «Банки-Бутылки». Владельца бара Андрея Жука арестовали на 30 суток, еще одного сотрудника заведения — на 14 суток. Об этом сообщают телеграм-канал «Списки Задержанных» и «Наша Нiва».
Белорусское издание Zerkalo.io сообщает, что концерт Мерием посетили много слушателей, которые публиковали видео в соцсетях «со стикерами в желто-синих цветах и иными знаками поддержки Украине». Сама певица выступала в белой футболке с аппликацией красного сердца на груди.
4 августа провластный белорусский телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал кадры выступления Мерием с подписью: «А минские власти вообще в курсе, что у них в центре города творится? Накануне на Зыбе состоялся бчбшный шабаш». На следующий день в провластном телеграм-канале «Белорусский силовик» появился пост, в котором говорилось, что певица «давно на контроле белорусских силовиков, которые отслеживали движение ее денежных средств», и направляет деньги на нужды украинской армии — в том числе, «приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2».
Вскоре после этого, по данным Zerkalo.io, певица перестала выходить на связь. «От людей, которые были с ней в одной камере, известно, что девушка держится уверенно, но после задержания не спала 2 суток», — сообщает The Village Беларусь.
Накануне суд Минска признал «экстремистскими» телеграм-стикеры, высмеивающие Лукашенко. В стикер-паке Sasha 3% присутствуют также стикеры с фразами «Жыве Беларусь!» и «Выпускай», которые стали символами белорусского протеста. Это первый раз, когда стикер-паки попадают в список экстремистских материалов Беларуси.