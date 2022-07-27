В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Об этом в фейсбуке сообщил политик Анатолий Лебедько. Козлов в момент задержания находился в Несвиже
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. Об этом в фейсбуке сообщил политик Анатолий Лебедько.
Козлов в момент задержания находился в Несвиже (город в Минской области), уточняют в партии.
По данным правозащитного центра «Вясна», задержана также глава минской организации ОГП Оксана Алексеева. В ее квартире утром прошел обыск, возле ее дома заметили микроавтобус и машину скорой помощи.
Позже Анатолий Лебедько сообщил, что в отношении Николая Козлова завели уголовное дело по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ).
Николай Козлов – бывший милиционер, ушел в отставку с должности подполковника в 2008 году и вступил в ОГП, которую возглавил в сентябре 2018 года. Объединенная гражданская партия на президентских выборах 2020 года в Беларуси призывала не голосовать за Александра Лукашенко, который, по мнению партии, «публично злоупотребляет властью и демонстрирует полное неуважение к избирателям».
В мае 2021 года Александр Лукашенко лишил Николая Козлова воинского звания из-за «нагнетания протестных настроений». В августе прошлого года суд приговорил его к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Срок он начал отбывать в декабре, поэтому на свободу вышел в марте этого года.