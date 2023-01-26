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Азия
26.01.2023 14:09

Российских спортсменов пригласили участвовать в Азиатских играх на особых условиях

Азиатские игры проводятся под эгидой ОСА каждые четыре года для спортсменов из стран Азии. Следующие летние Азиатские игры пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года

Российских спортсменов пригласили участвовать в Азиатских играх на особых условиях

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх. Они смогут присоединиться к соревнованиям при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Во-первых, на соревнования могут разрешить вернуться спортсменам, которые «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине». Во-вторых —  тех, кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского совета Азии.

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложила российским и белорусским спортсменам, которые были допущены к участию в соревнованиях, принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх», — сказано в заявлении совета.

В ОСА добавили, что ожидают ответа на инициативу, поскольку МОК вместе с другими спортивными федерациями все еще изучают возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. В совете подчеркнули, что по-прежнему поддерживают заявление МОК о солидарности с Украиной и о статусе российских и белорусских спортсменов.

Азиатские игры проводятся под эгидой ОСА каждые четыре года для спортсменов из стран Азии. Следующие летние Азиатские игры пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

После ввода войск России в Украину МОК рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. В декабре 2022 года ограничения продлили. Однако в январе МОК заявил, что готов разрешить выступать россиянам на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также при отсутствии доказательств активной поддержки российских военных.

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