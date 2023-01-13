В Китае заявили об утрате доверия к Путину
Президент России Владимир Путин, заявляющий о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства в Пекине, которое все больше сомневается в трезвости его решений
Президент России Владимир Путин, заявляющий о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства в Пекине, которое все больше сомневается в трезвости его решений и способности выбраться из «капкана» украинской авантюры без потерь, пишет издание The Moscow Times.
Китай считает возможным, что Россия не сможет добиться победы над Украиной и выйдет из конфликта в статусе малозначимого государства, ослабленного политически и дипломатически на мировой арене, сообщает Financial Times со ссылкой на китайских чиновников.
Некоторые из них, пишет FT, в частных дискуссиях признают по крайней мере некоторую степень недоверия к Путину лично. По словам источников издания, российский президент не предупреждал Си Цзиньпина о намерении вторгнуться в Украину. А в ходе визита в Китай за несколько дней до войны лишь сообщил, что может предпринять «меры», если Киев атакует российскую территорию и спровоцирует гуманитарную катастрофу.
В Китае это поняли как сигнал о возможности ограниченного военного вмешательства, а не полноценного вторжения, которое затеял Путин.
«Путин сошел с ума», — сказал FT один из китайских чиновников на условиях анонимности. «Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей [в России]. Китай просто не понимает Россию», — пояснил он.
По словам источников FT, провалы в оценке ситуации стоили карьеры главному эксперту по России в китайском МИДе — замминистра Лэ Юйчэну. Владеющий русским языком и работавший в Советском Союзе, а затем ставший третьим человеком в министерстве, когда Россия и Китай активно сближались, Лэ Юйчэн был исключен из претендентов на пост министра и понижен до замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР.
«Лэ Юйчэн был понижен на два уровня старшинства. Его признали ответственным за неспособность разведки [предсказать] российское вторжение», — сказал чиновник.
Теперь же Китай хочет снизить напряженность в отношениях с Западом, укрепить позиции в Европе и предлагает себя не только в роли возможного миротворца, но и готов поучаствовать в поствоенном восстановлении Украины, говорят источники FT.
Об этом свидетельствует опала Чжао Лицзяня — одного из «ястребов» в китайском МИДе, а также назначение на пост главы ведомства Цинь Гана — бывшего посла в США.
Цель Пекина — попытаться заверить европейских лидеров, что он готов использовать близость отношений с Кремлем, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия, сообщили FT чиновники из Китая и ЕС.
Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером КНР, а только две страны блока — Нидерланды и Германия — закупают китайских товаров на сумму в 3,3 раза больше, чем вся Россия (245 млрд долларов против 73 млрд). При этом РФ не входит даже в топ-10 главных экспортных рынков для китайских компаний.
«Китай понял, что он оказался в противостоянии слишком многим странам одновременно, в особенности развитым странам, которые остаются его главными экономическими партнерами», _ говорит Жан-Пьер Кабестан, эксперт-китаист в Hong Kong Baptist University.
Поэтому, считает он, Китай изо всех сил пытается сблизиться с Евросоюзом и его ключевыми странами-членами, а также с союзниками США в Азии, такими как Япония, Южная Корея и Вьетнам.