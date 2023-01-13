Меню
Азия
RU / EN
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса
Азия
13.01.2023 17:49

В Китае заявили об утрате доверия к Путину

Президент России Владимир Путин, заявляющий о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства в Пекине, которое все больше сомневается в трезвости его решений

В Китае заявили об утрате доверия к Путину

Президент России Владимир Путин, заявляющий о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства в Пекине, которое все больше сомневается в трезвости его решений и способности выбраться из «капкана» украинской авантюры без потерь, пишет издание The Moscow Times.

Китай считает возможным, что Россия не сможет добиться победы над Украиной и выйдет из конфликта в статусе малозначимого государства, ослабленного политически и дипломатически на мировой арене, сообщает Financial Times со ссылкой на китайских чиновников.

Некоторые из них, пишет FT, в частных дискуссиях признают по крайней мере некоторую степень недоверия к Путину лично. По словам источников издания, российский президент не предупреждал Си Цзиньпина о намерении вторгнуться в Украину. А в ходе визита в Китай за несколько дней до войны лишь сообщил, что может предпринять «меры», если Киев атакует российскую территорию и спровоцирует гуманитарную катастрофу.

В Китае это поняли как сигнал о возможности ограниченного военного вмешательства, а не полноценного вторжения, которое затеял Путин.

«Путин сошел с ума», — сказал FT один из китайских чиновников на условиях анонимности. «Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей [в России]. Китай просто не понимает Россию», — пояснил он.

По словам источников FT, провалы в оценке ситуации стоили карьеры главному эксперту по России в китайском МИДе — замминистра Лэ Юйчэну. Владеющий русским языком и работавший в Советском Союзе, а затем ставший третьим человеком в министерстве, когда Россия и Китай активно сближались, Лэ Юйчэн был исключен из претендентов на пост министра и понижен до замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР.

«Лэ Юйчэн был понижен на два уровня старшинства. Его признали ответственным за неспособность разведки [предсказать] российское вторжение», — сказал чиновник.

Теперь же Китай хочет снизить напряженность в отношениях с Западом, укрепить позиции в Европе и предлагает себя не только в роли возможного миротворца, но и готов поучаствовать в поствоенном восстановлении Украины, говорят источники FT.

Об этом свидетельствует опала Чжао Лицзяня — одного из «ястребов» в китайском МИДе, а также назначение на пост главы ведомства Цинь Гана — бывшего посла в США.

Цель Пекина — попытаться заверить европейских лидеров, что он готов использовать близость отношений с Кремлем, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия, сообщили FT чиновники из Китая и ЕС.

Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером КНР, а только две страны блока — Нидерланды и Германия — закупают китайских товаров на сумму в 3,3 раза больше, чем вся Россия (245 млрд долларов против 73 млрд). При этом РФ не входит даже в топ-10 главных экспортных рынков для китайских компаний.

«Китай понял, что он оказался в противостоянии слишком многим странам одновременно, в особенности развитым странам, которые остаются его главными экономическими партнерами», _ говорит Жан-Пьер Кабестан, эксперт-китаист в Hong Kong Baptist University.

Поэтому, считает он, Китай изо всех сил пытается сблизиться с Евросоюзом и его ключевыми странами-членами, а также с союзниками США в Азии, такими как Япония, Южная Корея и Вьетнам.

Материалы по теме
В Китае четвертый день подряд заболеваемость коронавирусом растет рекордными темпами
Юань и акции Китая рухнули после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок
Абсолютная власть
Сейчас на главной
В Молдова выполниля половину требований для дальнейшего движения в ЕС
Интеграция в ЕС
В Молдова выполниля половину требований для дальнейшего движения в ЕС
По словам молдавского президента Майи Санду, Молдова выполнила 16 из 35 мероприятий, которые необходимо было осуществить до конца 2022 года для продвижения процесса интерграции в Европейский Союз
Великобритания вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки
Великобритания
Великобритания вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки
Министр обороны Великобритании по просьбе британского премьер-министра Риши Сунака ведет переговоры с партнерами, чтобы поставить Украине новую партию танков
Авторская колонка
«Нурсултан Назарбаев больше не елбасы»
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не лидер нации. Конституционный суд страны признал, что данный закон более не соответствует обновленной Конституции. Изменения в документ были внесены по результатам референдума в июне 2022 года
Дризе Дмитрий
Москалькова в Анкаре обсудила с украинским коллегой возможность обмена осужденными гражданскими
обмен пленными
Москалькова в Анкаре обсудила с украинским коллегой возможность обмена осужденными гражданскими
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила на встрече в Турции с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возможность обмена осужденными гражданскими
Из-за потолка цен на нефть и европейского эмбарго Россия ежедневно теряет 12 млрд ₽
потолка цен на нефть
Из-за потолка цен на нефть и европейского эмбарго Россия ежедневно теряет 12 млрд ₽
Ограничение цен на российскую нефть и европейское эмбарго обходятся России каждый день в 160 миллионов евро (12 миллиардов рублей), пишут исследователи Centre for Research on Energy and Clean Air
Русская «Игра престолов»
Россия без Путина
Русская «Игра престолов»
Россия начинала век как член элитарного клуба самых развитых стран света. Спустя 20 лет правления Путина страна переместилась в другую лигу — к Ирану, Северной Корее и Сирии. Сегодня Россия совершенно заслуженно занимает место среди самых изолированных и бесчеловечных режимов мира
Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши
соцопрос
Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши
Президент Польши уже второй год подряд является лидером общественных симпатий в Украине - ему доверяют 87% граждан. В 2021 году этот показатель составлял 52%
Общество
Списки пострадавших в Макеевке бойцов из Самарской области не будут опубликованы
Сведения о пострадавших в Макеевке военнослужащих из Самарской области не будут размещаться публично. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на областного военного комиссара
Российские врачи просят Путина прекратить издевательства над Навальным
Алексей Навальный
Российские врачи просят Путина прекратить издевательства над Навальным
Российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным
Россияне установили рекорд по покупке «золотых паспортов» Черногории
Черногория
Россияне установили рекорд по покупке «золотых паспортов» Черногории
Столкнувшись со сворачиванием программ по покупке вида на жительство и гражданства в странах ЕС, россияне после начала войны в Украине установили рекорд по оформлению «золотых паспортов» в Черногории
Брюссель о решении Милорада Додика: в ЕС нет места тем, кто награждает Путина
Евросоюз
Брюссель о решении Милорада Додика: в ЕС нет места тем, кто награждает Путина
В Европейском Союзе резко раскритиковали решение властей Сербской Республики, входящей в состав Боснии и Герцеговины, вручить орден президенту РФ Владимиру Путину
Бизнес
В Госдуме России разрабатывают закон о принудительном лицензировании зарубежных фильмов
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект о принудительном лицензировании западных фильмов
Кувейт в пять раз нарастит поставки дизельного топлива Европе
Кувейт
Кувейт в пять раз нарастит поставки дизельного топлива Европе
Кувейт намерен в 2023 году увеличить экспорт дизельного топлива и топлива для авиалайнеров в Евросоюз, чтобы помочь компенсировать сокращение поставок из России
Twitter прибавит символов. Илон Маск хочет увеличить размер публикаций в соцсети
Twitter
Twitter прибавит символов. Илон Маск хочет увеличить размер публикаций в соцсети
Кроме того, на этой неделе пользователи соцсети получат возможность свайпать вправо и влево для переключения между рекомендуемыми и отслеживаемыми постами, также появится и кнопка закладок
Россия в шаге от бюджетной «катастрофы» из-за крушения цен на нефть Urals
бюджет россии
Россия в шаге от бюджетной «катастрофы» из-за крушения цен на нефть Urals
Правительство России на всех парах мчится к катастрофе федерального бюджета, который стремительно теряет доходы от нефти, обеспечивающие ему каждый третий рубль налогов
Украинская армия впервые вошла в топ-15 сильнейших мира
Украинские вооруженные силы поднялись с 22 на 15 место в рейтинге самых сильных армий мира по версии компании GFP. В рейтинге 2023 года Украина обошла армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $3 млрд
США
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $3 млрд
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ
Россия-2023
экономика россии
Россия-2023
Война России против Украины идет уже гораздо дольше, чем прогнозировали многие эксперты. Это означает, что в 2023 году Кремль столкнется с необходимостью срочных расходов на инфраструктуру и будет вынужден еще глубже залезть в казну