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08.12.2022 20:03

Тайвань пожертвует $1 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Киева

Глава МИД Тайваня Джозеф У, мэр Киева Виталий Кличко, а также основатель благотворительного фонда «Дарничане» Григорий Маленко подписали меморандум о взаимопонимании

Тайвань пожертвует $1 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Киева

Глава МИД Тайваня Джозеф У, мэр Киева Виталий Кличко, а также основатель благотворительного фонда «Дарничане» Григорий Маленко подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках меморандума МИД островного государства пожертвует украинской столице $1 млн на закупку оборудования для аварийного электроснабжения, в том числе дизельных и бензиновых генераторов.

Чтобы помочь городскому правительству Киева решить проблемы с электроснабжением, правительство Тайваня предоставит городу экстренные средства для закупки оборудования для производства электроэнергии. Тайбэй также пожертвует гуманитарную помощь, в том числе теплую одежду: шарфы, перчатки, одеяла и пайки, чтобы помочь украинцам пережить зиму.

Это не первый раз, когда Тайвань оказывает финансовую помощь Украине. По данным СМИ, только за март власти острова собрали почти 33 млн частных пожертвований.

Энергетическая инфраструктура Украины серьезно пострадала в результате ракетных ударов со стороны России. В стране действуют веерные отключения электроснабжения.

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