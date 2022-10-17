В Новой Зеландии разразился скандал из-за «империалистического» и «неактуального» Шекспира
Ведущие новозеландские политики оказались втянутыми в общенациональный скандал, спровоцированный решением Совета по вопросам искусств Новой Зеландии прекратить финансирование программы по изучению и продвижению трудов Уильяма Шекспира в школах
Ведущие новозеландские политики, включая премьер-министра Джасинду Ардерн, оказались втянутыми в общенациональный скандал, спровоцированный решением Совета по вопросам искусств Новой Зеландии (Creative New Zealand) прекратить финансирование программы по изучению и продвижению трудов Уильяма Шекспира в школах. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press.
Программа существует более 30 лет. По словам ее организатора, новозеландского шекспировского центра «Глобус», в рамках программы школьники сами ставили пьесы Шекспира, играли в них, создавали саундтреки. Часто действие переносилось в наши дни, а акцент смещался на иные, чем задумывал Шекспир, моменты.
Первоначальное решение о прекращении финансирования в размере 30 тыс. новозеландских долларов ($17 тыс.), что составляет примерно 10% бюджета центра, было принято еще в сентябре и было подтверждено на специальном заседании руководства Совета в минувшую пятницу. По мнению представителей Совета, причиной отказа в финансировании проекта стали сомнения в релевантности пьес Шекспира в «контексте современного искусства», а также то, что продвигаемый проектом жанр «расположен внутри империалистического канона».
«Заявка (на продолжение финансирования) заставила меня размышлять, насколько… значим Шекспир,… насколько внимание к одному драматургу елизаветинской эпохи важно для деколонизации Аотеароа (Новой Зеландии на языке маори, коренного населения страны)», — отмечается в отзыве одного из членов cовета.
В защиту Шекспира и программы выступила премьер-министр Ардерн, отметившая, что и сама, будучи школьницей, принимала участие в постановках пьес Шекспира по программе центра «Глобус». «Я была одной из таких детей. И я бы хотела, чтобы у детей оставалась такая возможность», — заметила госпожа Ардерн, оговорившись, что вопрос о том, кого должен, а кого не должен финансировать cовет, не входит в компетенцию правительства. Совет финансируется из государственного бюджета, однако независим в принятии решений.
Бывший заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс назвал решение cовета результатом деятельности «зарабатывающих неоправданно много тошнотворно либеральных бюрократов-дебилов».
Руководитель центра «Глобус», Дон Сандерс заметила, что она «ошарашена и испытывает отвращение» в связи с решением cовета и намерена искать другие источники финансирования.