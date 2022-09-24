Австралия призвала Китай оказать давление на Россию для прекращения военных действий на Украине
Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала Китай использовать свой уровень взаимоотношений с Россией и оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил военные действия на Украине
Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала Китай использовать свой уровень взаимоотношений с Россией и оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил военные действия на Украине. По словам министра, статус Пекина как постоянного члена Совбеза (СБ) ООН отводит ему «ведущую роль в обеспечении глобального мира».
«В этом стремлении (достичь мира) международное сообщество смотрит на Китай, великую державу, постоянного члена Совета безопасности, чье партнерство с Россией не имеет границ», — сказал госпожа Вонг в ходе своего выступления на полях СБ ООН (цитата по Bloomberg).
С аналогичным призывом к Китаю в июне обращались страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США). Вашингтон утверждал, что китайская армия поддерживает РФ, и вместе они заинтересованы в том, «чтобы подрывать позиции США и Запада». На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки РФ на Украине.