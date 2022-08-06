Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Турецкий лидер назвал примером позитивного результата диалога Москвы и Анкары заключение сделки об экспорте зерна и выразил надежду, что она поспособствует дипломатическому решению украинского кризиса
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину провести в Турции встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в разговоре с турецкими СМИ после визита в Россию, передает телеканал TRT Haber.
«Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем организовать его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать продвигать наш диалог с Россией, нашим черноморским соседом, во всех областях, чтобы внести вклад в региональный и глобальный мир», — отметил Эрдоган.
Турецкий лидер назвал примером позитивного результата диалога Москвы и Анкары заключение сделки об экспорте зерна и выразил надежду, что она поспособствует дипломатическому решению украинского кризиса. «Сейчас важно, чтобы план был реализован должным образом и чтобы позитивная атмосфера воплотилась в конкретные шаги по возвращению к переговорам в Стамбуле. Я с самого начала подчеркивал, что в [конфликте] на Украине не будет победителей. Несмотря на трудности на местах, я сохраняю твердую уверенность в том, что кризис будет разрешен за столом переговоров», — подчеркнул он.
5 августа в Сочи состоялась встреча Эрдогана с Путиным. По ее итогам лидеры двух стран приняли совместное заявление: они договорились наращивать объем взаимной торговли, «идти навстречу ожиданиям» друг друга в областях экономики и энергетики, сделать шаги для улучшения сотрудничества в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство. В частности, Россия и Турция договорились о начале оплаты Анкарой российского газа в рублях.
В конце июля на переговорах в Стамбуле Россия и Украины по отдельности подписали соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю. Зерно, согласно договоренностям, будут вывозить из трех украинских портов — Одессы, Южного и Черноморска. При этом Киев не будет разминировать украинские порты, для прохода судов используют безопасные фарватеры. А для наблюдения за выходом судов с Украины в Стамбуле создадут координационный центр, в который войдут Россия, Украина и Турция.