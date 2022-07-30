Часть огромной китайской ракеты упадёт на Землю в ближайшие часы и никто не знает куда
Обломки китайской ракеты-носителя могут упасть на Землю через несколько часов: «Чанчжэн-5Б», запущенная неделю назад, доставила второй модуль для китайской космической станции
Обломки китайской ракеты-носителя могут упасть на Землю через несколько часов: «Чанчжэн-5Б», запущенная неделю назад, доставила второй модуль для китайской космической станции. По утверждению американской некоммерческой организации, которая занимается наблюдением за космическими объектами, ориентировочное время падения — около 6 вечера по Гринвичу, но временно́е окно составляет около пяти часов. В опасной зоне находится вся Африка, Индия, Южная Европа и Южная Азия, включая сам Китай, значительная часть обеих Америк.
This is our most current prediction. We will be back tomorrow with more updates. Goodnight. https://t.co/93pTh4CMSm
— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 30, 2022
В среду в китайском МИДе заявили, что вероятность того, что до Земли долетят крупные обломки, чрезвычайно мала — большая часть ракеты сгорит в атмосфере. Тем не менее, было уже минимум два случая падения китайских обломков на землю: в Западной Африке и Индии. Тогда они упали в малонаселённых районах, и жертв и разрушений не было.