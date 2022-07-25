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25 июля 2022, 19:11

Тайвань на военных учениях отрепетирует действия при атаке Китая

Вооруженные силы Тайваня начали неделю военных учений, имитирующих китайское вторжение. В них примет участие президент Китайской Республики Цай Инвэнь

Тайвань на военных учениях отрепетирует действия при атаке Китая

Вооруженные силы Тайваня начали неделю военных учений, имитирующих китайское вторжение. Как сообщает Nikkei, в них примет участие президент Китайской Республики Цай Инвэнь. Впервые с момента вступления в должность она прибудет на борт военного корабля, чтобы наблюдать за маневрами у военно-морской базы Суао на северо-востоке острова.

В учениях «Хань Куан» участвуют все рода войск. Это первые подобные тренировки после начала вторжения России в Украину, которое вызвало тревогу в военных кругах по поводу угрозы аналогичного нападения Китая на Тайвань.

Маневры будут учитывать события в Украине, рассказывал в апреле журналистам глава отдела совместных операций министерства Линь Вэнь-хуан. «Мы будем внимательно следить за российско-украинской войной, а также движениями китайских коммунистических вооруженных сил, и проведем учения», — заявлял он.

Война в Украине вызвала на Тайване споры о том, какие военные реформы необходимы для противодействия китайской угрозе. Бывший министр обороны Ли Си-Мин призвал правительство создать постоянные добровольные силы территориальной обороны.

Военые учения пройдут в преддверии визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в августе. Сама Пелоси отказалась комментировать эту тему. Китай регулярно протестует против поездок американских чиновников на остров, который он считает частью собственной территории.

Президент США Джо Байден во время визита в Японию в мае спровоцировал негативную реакцию Пекина, заявив, что Вашингтон будет защищать Тайвань военными средствами, если на него нападет Китай.

После этого напряженность вокруг Тайваня обострилась, в частности из-за учащения вторжений китайских самолетов в опознавательную зону ПВО острова (ADIZ). Также Пекин пообещал «без колебаний начать войну», если Тайвань провозгласит независимость. Власти острова сообщили, что за ночь до начала учений четыре китайских военных самолета влетели в опознавательную зону ПВО Тайваня.

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