Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран. Об этом сообщает правительство Израиля.
Господин Лапид поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву, как только будет получено одобрение РФ. Политический диалог по этому вопросу будет вестись на высоком уровне, сообщает израильское правительство. «Также было решено, что генеральный директор Министерства иностранных дел продолжит обсуждение вопроса со всеми сторонам»,— говорится в сообщении.
Еврейское агентство «Сохнут» оказывает соотечественникам помощь в репатриации в Израиль.
21 июля управление Минюста по Москве обратилось в суд с ходатайством о ликвидации АНО «Еврейское агентство «Сохнут». В суде «Интерфаксу» сообщили, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. В связи с этим власти Израиля решили отправить в Россию правительственную комиссию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с ситуацией вокруг агентства заявил, что ходатайство о ликвидации «Сохнута» не связано с «утечкой мозгов».