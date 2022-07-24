Меню
Азия
АвтоВАЗ назвал цены на машины без подушек безопасности
Азия
24 июля 2022, 13:13

Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией

Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран

Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран. Об этом сообщает правительство Израиля.

Господин Лапид поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву, как только будет получено одобрение РФ. Политический диалог по этому вопросу будет вестись на высоком уровне, сообщает израильское правительство. «Также было решено, что генеральный директор Министерства иностранных дел продолжит обсуждение вопроса со всеми сторонам»,— говорится в сообщении.

Еврейское агентство «Сохнут» оказывает соотечественникам помощь в репатриации в Израиль.

21 июля управление Минюста по Москве обратилось в суд с ходатайством о ликвидации АНО «Еврейское агентство «Сохнут». В суде «Интерфаксу» сообщили, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. В связи с этим власти Израиля решили отправить в Россию правительственную комиссию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с ситуацией вокруг агентства заявил, что ходатайство о ликвидации «Сохнута» не связано с «утечкой мозгов».

Материалы по теме
Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые хотела купить Россия
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
Владимир Путин извинился перед властями Израиля за слова Сергея Лаврова о еврейских корнях Гитлера
Сейчас на главной
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
война в украине
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
Россия называет вывоз детей из захваченных областей эвакуацией и спасением. Украина обвиняют Москва в похищении детей с оккупированных территорий
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Германия
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Все большее число кризисов и их увеличивающаяся продолжительность лишают немцев уверенности в будущем и спокойного отношения к жизни. К такому выводу пришли ученые из Института исследований будущего
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
поставки газа в европу
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют кражи и вандализм на трубопроводах, из-за чего чего терминал производителя газа Nigeria LNG на острове Бонни работает только на 60%
Политика
Россия включила в список недружественных стран Багамы, Гернси и Мэн
Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
санкции
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций являются российской пропагандой
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
зерновой коридор
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю
Шаг в пропасть или спуск с горки
недвижимость
Шаг в пропасть или спуск с горки
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса и пределы своих финансовых способностей, а вот продавцы еще живут прошлым и не готовы опускать цены. Сценарий заметного снижения стоимости жилья не только вероятен, но и неизбежен
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Молдова
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Госпожа Таубер полагает, что за решением прокуратуры стоит правящая в стране партия «Действие и солидарность», возглавляемая действующим президентом Майей Санду
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
ВОЗ
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения мирового масштаба - это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
зерновой коридор
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
Спустя день после подписания договоренностей о разблокировке украинских портов и вывозе зерна российская армия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр»
Создатель «Масяни» рассказал, что YouTube удалил эпизод мультфильма о войне в Украине
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказал, что YouTube удалил эпизод «Санкт-Мариубург», в котором говорилось о войне в Украин
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
гражданство
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сообщила, что власти страны не исключают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта
«Официальное трудоустройство»
Госдума РФ
«Официальное трудоустройство»
Новый законопроект Госдумы, упрощающий переход осуждённых в колонии-поселения, связан с войной, уверены правозащитники. Депутаты планируют разгрузить колонии для военнопленных, вывезенных из захваченных территорий
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
НПО
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
В московской клинике во время процедуры умер замглавы «Высокоточных комплексов», это предприятие занимается производством комплексов «Точка-У», «Панцирь» и «Искандер»
Флот Великобритании отследил две российские подлодки у берегов Норвегии
Великобритания
Флот Великобритании отследил две российские подлодки у берегов Норвегии
Военный корабль британского Королевского флота проследил за двумя российскими подлодками в Северном море. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил страны на сайте
Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые хотела купить Россия
Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду сирийской столицы Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников
В России с начала войны составили более 3300 административных протокола о «дискредитации» армии
КоАП РФ
В России с начала войны составили более 3300 административных протокола о «дискредитации» армии
В России с начала войны в Украине составлены 3303 административных протокола по статье КоАП 20.3.3 о «дискредитации» российских вооруженных сил
Россияне массово переходят на подержанные смартфоны
смартфоны
Россияне массово переходят на подержанные смартфоны
Спрос на подержанные телефоны в России вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. По данным ретейлеров, объем продаж таких устройств растет на 50% в штуках ежемесячно