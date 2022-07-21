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Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
Азия
21 июля 2022, 13:32

На улицах Китая после массовых протестов вкладчиков появились танки

В двух китайских провинциях несколько недель продолжаются массовые протесты жителей, доверивших свои деньги банкам и теперь пытающихся их забрать

На улицах Китая после массовых протестов вкладчиков появились танки

В двух китайских провинциях несколько недель продолжаются массовые протесты жителей, доверивших свои деньги банкам и теперь пытающихся их забрать. Финансово-кредитные учреждения заявили гражданам, что снятию вкладов препятствует «апгрейд системы», а власти бросили против бунтующих силовиков. Сообщается о пострадавших.

По информации The South China Morning Post, пять работающих в Хэнане и Аньхое сельхозбанков 18 апреля заморозили средства на вкладах физлиц. Люди выстроились перед банками в длинные очереди, а в Чжэнчжоу — окружили отделение ЦБ, многие пришли с транспарантами. Поскольку вкладчики отказались «терпеливо ждать», акцию разогнали как несанкционированную.

В Сети также появились ролики, показывающие, что на улицах в КНР из-за манифестаций появились танки, пишет Reuters.

Пострадавшие китайцы утверждают, что с банковских депозитов исчезнуть могли до 40 млрд юаней ($6 млрд). Части вкладчиков, накопления которых в местной валюте составляли до 500 тыс. ($74 тыс.), получили свои деньги.

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