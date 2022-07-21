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21 июля 2022, 03:04

Граждан Кыргызстана и Узбекистана начали вербовать в ЧВК «Вагнер» для войны в Украине

Журналисты заметили, что в последние несколько недель в соцсетях кыргызстанского и узбекистанского сегментов появились объявления о приеме на работу в частные охранные предприятия в России

Граждан Кыргызстана и Узбекистана начали вербовать в ЧВК «Вагнер» для войны в Украине

Граждан Кыргызстана и Узбекистана начали вербовать в частную военную компанию «Вагнер» для войны в Украине через социальные сети под видом объявлений с вакансиями в охранных предприятиях, сообщает центр журналистских расследований MediaHub.

Журналисты заметили, что в последние несколько недель в соцсетях кыргызстанского и узбекистанского сегментов появились объявления о приеме на работу в частные охранные предприятия в России — в них предлагалась зарплата в 100 тысяч рублей и оплата расходов на дорогу, пишет издание Медиазона.

При этом после обращения по указанному в объявлениях номеру выясняется, что на работу в ЧОП уже не набирают «из-за смены приоритетов» и предлагают другую работу — «выполнение задач в зоне спецоперации на Украине» за 240 тысяч рублей в месяц. Также уточняется, что работать предстоит более четырех месяцев.

«Берут даже людей с судимостью лишь бы не граждане стран Евросоюза и НАТО. За службу более шести месяцев предоставляют упрощенную форму получения гражданства России. Но и самое главное пишут, что новобранец будет выполнять задачи в зоне спецоперации в Украине и что организация работает в интересах Минобороны России. Никаких компенсаций в случае получения увечье не предусмотрено», — рассказывают в MediaHub.

Согласившимся на работу предлагают приехать в хутор Молькино в Краснодарском крае. Как писало «Би-би-си», в Молькино предположительно находится база и вербовочный пункт ЧВК «Вагнер». Журналисты с помощью сервиса по идентификации телефонных номеров также выяснили, что указанный в объявлениях контакт сохранен под именем «ЧВК "Вагнер».

Наемники ЧВК «Вагнера» принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне вооруженных сепаратистов с 2014 года. Считается, это формирование напрямую связано с российским бизнесменом и «поваром» президента России Владимира Путина Евгением Пригожиным. Формально служащие в этой структуре люди не имеют отношения к российским вооруженным силам, однако они пользуются принадлежащими Минобороны инфраструктурой и транспортом, а также получали боевые ордена и медали.

Известно, что с 2014 года боевых столкновениях на востоке Украины принимали участие выходцы из стран Центральной Азии. На родине против них открывали уголовные дела о наемничестве, а по возвращению в страну арестовывали, судили и отправляли в колонии.

Развязанная Россией война в Украине продолжается уже 147 дней. На 20 июля российские войска возвращаются к наступлению на Донбассе после недавно объявленной паузы. Также продолжаются обстрелы и в других регионах Украины.

По данным Генпрокуратуры Украины за время войны в стране погибли 353 ребенка, еще 679 — ранены. По данным ООН с 24 февраля по июль, в Украине погибли более 4 899 мирных жителей.

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