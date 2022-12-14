Меню
Америка
RU / SE
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
Америка
14.12.2022 14:52

Пятерых россиян обвинили в США в попытках получить технологии для российской оборонной сферы

По данным Минюста США, пятеро россиян и двое американцев вступили в сговор, связанный с отмыванием денег и закупках военных технологий для властей России

Пятерых россиян обвинили в США в попытках получить технологии для российской оборонной сферы

По данным Минюста США, пятеро россиян и двое американцев вступили в сговор, связанный с отмыванием денег и закупках военных технологий для властей России. В частности, их подозревают в контрабанде патронов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов. 

В заявлении ведомства говорится, что фигуранты незаконно купили и экспортировали электронные компоненты, которые могут быть использованы при создании ядерного и гиперзвукового оружия, других военных целей, а также квантовых вычислений. Подозреваемые связаны с московскими компаниями «Серния инжиниринг» и «Сертал», которые предположительно используются спецслужбами для закупки технологий и оборудования. 

Три участника группы находятся под стражей, в том числе сотрудник ФСБ из Петербурга Вадим Коношенок. По данным американского Минюста, он занимался отправкой американской электроники и оружия в Россию через Эстонию. Коношенок задержан, его могут экстрадировать в США. Также в списке фигурантов — Евгений Гринин, Алексей Ипполитов и Светлана Скворцова, Борис Лившиц из Петербурга и два гражданина США — Алексей Брайман и Вадим Ермоленко.

Материалы по теме
Пентагон дал Украине зеленый свет на удары беспилотников по территории России
Пентагон представил свой новейший бомбардировщик-невидимку B-21 Raider
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
Сейчас на главной
В Госдуме голосует пропавший депутат, которого полгода назад приговорили к 10 годам колонии
Госдума
В Госдуме голосует пропавший депутат, которого полгода назад приговорили к 10 годам колонии
Из Государственной думы России и фракции СЗРП так и не отчислили депутата Белоусова, осужденного летом за крупнейшую в истории взятку и ушедшего в бега
Общество
Жителя Красноярска приговорили к 4 годам и 8 месяцам колонии строгого режима по обвинению в попытке вступить в ВСУ
Красноярский краевой суд признал 30-летнего местного жителя Сергея Улукшонова виновным в приготовлении к участию в боевых действиях в вооруженном формировании на территории другого государства
Негативная адаптивность
санкции
Негативная адаптивность
Российская экономика неплохо адаптируется к связанным с войной и санкциями шокам. Однако каждый новый шок имеет не только краткосрочные, но и долгосрочные последствия, которые влияют на «потенциальный ВВП»
Израиль узнал о планах Ирана ограничить дальность продаваемых России ракет
Иран
Израиль узнал о планах Ирана ограничить дальность продаваемых России ракет
Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для войны в Украине. В Тегеране опасаются международной негативной реакции
Нацполиция Украины нашла у депутата российской Госдумы 11 квартир в Киеве
Правоохранительные органы Украины объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины депутату российской Госдумы. Имя депутата не называется
В Париже началась международная конференция по поддержке Украины
франция
В Париже началась международная конференция по поддержке Украины
В Париже 13 декабря проходит международная донорская конференция с участием более 45 стран и 20 международных организаций, цель которой - поддержать Украину на фоне постоянных российских атак
Россияне ввезли в страну в два раза больше подержанных машин
авторынок
Россияне ввезли в страну в два раза больше подержанных машин
В январе-ноябре 2022 г. в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом, следует из данных «Паспорт промышленный консалтинг» на основе статистики Федеральной таможенной службы
Зеленский предложил России начать к Рождеству вывод войск из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и показать, таким образом, свою способность отказаться от агрессии
Минобороны потеряло секретный спутник который запустили два месяца назад
Министерство обороны
Минобороны потеряло секретный спутник который запустили два месяца назад
Россия потерпела очередную неудачу в космосе. Запуск военного спутника «Космос-2560» закончился провалом: аппарат сошел с орбиты и сгорел, не проработав и двух месяцев
Впервые за 17 лет Владимир Путин отменил ежегодную «большую пресс-конференцию»
Владимир Путин
Впервые за 17 лет Владимир Путин отменил ежегодную «большую пресс-конференцию»
Президент России Владимир Путин в этом году не будет проводить традиционную «большую пресс-конференцию», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
Общество
Россия продолжает ускоряться в свободном падении в демографическую яму
Как сообщил Росстат, в октябре в России на свет появились 107,2 тысячи детей — на 12,8 тысячи меньше, чем в том же месяце годом ранее. Спад рождаемости — на 10,7% год к году — стал сильнейшим по крайней мере с 2020 года
Военные эксперты рассказали о расколе между Путиным и ветеранами ДНР
война в украине
Военные эксперты рассказали о расколе между Путиным и ветеранами ДНР
Высокопоставленные экс-чиновники пророссийской ДНР начали подвергать прямой критике ход войны в Украине и лично Владимира Путина, говорится в отчете Института изучения войны
Грузия не рассматривает возобновление прямого авиасообщения с Россией
авиасообщения
Грузия не рассматривает возобновление прямого авиасообщения с Россией
Восстановление прямых авиарейсов между Грузией и Россией не стоит в повестке дня. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе
Пентагон дал Украине зеленый свет на удары беспилотников по территории России
США
Пентагон дал Украине зеленый свет на удары беспилотников по территории России
США перестали сдерживать Киев от ударов по территории России. Такое решение было принято из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны Москвы
«Украина — на первом месте»
В течение последних пятидесяти лет в германской политике в отношении России доминировала идея «особых отношений», основы которой были заложены концепцией «изменения путем сближения», сформулированной правительством Вилли Брандтом и затем последовательно продвигаемой немецкими социал-демократами
Из порта в Италии исчезла задержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера
Италия
Из порта в Италии исчезла задержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера
Роскошная яхта, принадлежащая российскому олигарху, конфискованная в соответствии с санкциями ЕС, исчезла из порта на итальянском острове Сардиния этим летом
Узбекистан отказался от «тройственного газового союза» с Россией
Узбекистан
Узбекистан отказался от «тройственного газового союза» с Россией
Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным
ЕС планирует ввести санкции против 169 компаний за помощь российскому ВПК
Девятый пакет санкций ЕС против России направлен на военно-промышленный комплекс страны. В новый черный список войдут 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ