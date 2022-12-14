Пятерых россиян обвинили в США в попытках получить технологии для российской оборонной сферы
По данным Минюста США, пятеро россиян и двое американцев вступили в сговор, связанный с отмыванием денег и закупках военных технологий для властей России
По данным Минюста США, пятеро россиян и двое американцев вступили в сговор, связанный с отмыванием денег и закупках военных технологий для властей России. В частности, их подозревают в контрабанде патронов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов.
В заявлении ведомства говорится, что фигуранты незаконно купили и экспортировали электронные компоненты, которые могут быть использованы при создании ядерного и гиперзвукового оружия, других военных целей, а также квантовых вычислений. Подозреваемые связаны с московскими компаниями «Серния инжиниринг» и «Сертал», которые предположительно используются спецслужбами для закупки технологий и оборудования.
Три участника группы находятся под стражей, в том числе сотрудник ФСБ из Петербурга Вадим Коношенок. По данным американского Минюста, он занимался отправкой американской электроники и оружия в Россию через Эстонию. Коношенок задержан, его могут экстрадировать в США. Также в списке фигурантов — Евгений Гринин, Алексей Ипполитов и Светлана Скворцова, Борис Лившиц из Петербурга и два гражданина США — Алексей Брайман и Вадим Ермоленко.