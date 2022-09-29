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Война с Украиной отбросила российскую экономику на 4 года назад
Америка
29.09.2022 04:23

Поставки HIMARS Украине удвоятся

США выделят Украине новый транш военной помощи. Пакет включает: 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, 150 внедорожников Humvee, 12 систем Titan для противодействия беспилотникам, радары и боеприпасы

Поставки HIMARS Украине удвоятся

США выделят Украине новый транш военной помощи на $1,1 млрд, сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пакет включает: 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, 150 внедорожников Humvee, 12 систем Titan для противодействия беспилотникам, радары и боеприпасы.

Кроме того, Украина получит около 300 автомобилей, десятки грузовиков с прицепами для перевозки тяжелой техники, а также специальное оборудование для обнаружения взрывчатых веществ.

После этой поставки количество HIMARS в Украине увеличится более чем в 2 раза. Ранее США уже поставили Киеву 16 таких РСЗО. В Пентагоне отмечали, что украинцы применяют их «с сокрушительной точностью и эффективностью». Системы сыграли важную роль в подготовке контрнаступления, в результате которого удалось освободить Харьковскую область.

Минобороны РФ неоднократно рассказывало об уничтожении HIMARS. Однако США скептически относятся к этим сообщениям. По словам представителей Белого дома, российские власти утверждают, что поразили больше HIMARS, чем было отправлено Киеву.

На фоне роста военного потенциала Украины и неудач российской армии президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в стране и одобрил «референдумы» на оккупированных территориях. Близкие к Кремлю источники Bloomberg утверждают, что он попытается вернуть Харьков и взять Одессу. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что первоочередной целью будет захват всей Донецкой области — он обозначил это как «задачу минимум».

И хотя Запад готовит новые санкции, а военные аналитики сомневаются в возможностях необученных мобилизованных солдат, останавливаться Путин не планирует. Он уже пригрозил миру ядерным ударом, если Киев продолжит наступать на аннексированные области Украины. Также в ход идет газовый шантаж.

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