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В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
Америка
06 сентября 2022, 11:05

Россия начала покупать боеприпасы для войны в Украине у Северной Кореи

Согласно рассекреченным данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет, и стремится купить северокорейскую военную технику

Россия начала покупать боеприпасы для войны в Украине у Северной Кореи

Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, об этом сообщает издание «Агентство» сос ссылкой на The New York Times, в распоряжении которой оказались недавно рассекреченные данные американской разведки.

США не раскрыли деталей поставок. Однако один источник издания заявил, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия также стремится купить северокорейскую военную технику.

Собеседник NYT отметил, что сделка с КНДР говорит об отчаянии Москвы, которая оказалась не в состоянии производить в нужном количестве даже простейшую военную технику. По словам военного эксперта из Американского института предпринимательства (AEI) Фредерика Кагана, в северокорейском оружии нет высоких технологий: страна может поставлять, например, 152-милиметровые артиллерийские снаряды или ракеты типа «Катюши».

«Единственная причина, почему Кремль вынужден покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-то еще, заключается в том, что Путин не хочет или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне», — заявил Каган.

Схожее мнение высказал и Мейсон Кларк, возглавляющий группу по России в Институте изучения войны (ISW): «Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее».

Обратиться к Северной Корее Россию вынудило не только истощение боеприпасов, но и невозможность получить необходимое вооружение от других поставщиков. Западные санкции, запретившие экспорт высокотехнологичных компонентов в Россию, нарушили цепочки поставок. Из-за введенных ограничений Москва не может покупать оружие или детали для его производства.

Кремль надеялся, что Китай нарушит западные санкции и будет поставлять необходимые компоненты, но Китай соблюдает ограничения и с начала вторжения не пытался продавать ни военную технику, ни детали, пишет NYT. Это может быть связано с давлением США: Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о возможности вторичных санкций, если экспортные санкции будут нарушены.

Зато поставлять военную технику России начал Иран. В конце августа США заявили, что Россия получила первые иранские беспилотники. Однако при их использовании у российских военных возникли технические проблемы. Американские официальные лица считают, что попытки России наладить импорт вооружений из Северной Кореи и Ирана говорят об эффективности введенных Западом ограничений на экспорт.

Россия также может привлечь северокорейских рабочих для восстановления захваченных регионов Украины. Об этом уже говорил посол России в КНДР Александр Мацегора, а позже на заинтересованность в такой сделке намекнул посол КНДР в России на встрече с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое сотрудничество может быть расценено как нарушение санкций ООН.

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