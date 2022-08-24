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24 августа 2022, 00:45

Самую известную фотографию Черчилля без сигары украли из отеля

Из отеля Chateau Laurier в канадской столице Оттаве была похищена знаменитая фотография бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля авторства Юсуфа Карша и заменена копией

Самую известную фотографию Черчилля без сигары украли из отеля

Из отеля Chateau Laurier в канадской столице Оттаве была похищена знаменитая фотография бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля авторства Юсуфа Карша и заменена копией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CTV.

Как сообщили в гостинице, там на выходных заметили, что фотография с Черчиллем была несколько перекошена. После этого работники обнаружили, что рамка, в которой было фото, не соответствовала рамкам других фотографий авторства Карша.

«После дальнейшего расследования и подтверждения со стороны имения Юсуфа Карша было обнаружено, что фотография Уинстона Черчилля была заменена копией оригинала», – сообщили в Chateau Laurier, добавив, что копия была снята с публичного пространства.

Полиция Оттавы подтвердила, что еще 20 августа получила уведомление о возможном похищении знаменитой фотографии британского политика и начала расследование. В свою очередь гостиница просит предоставить любую полезную информацию, которая поможет вернуть портрет.

Фото Черчилля Карш сделал в декабре 1941 года после произнесения главой британского правительства речи в парламенте Канады. Фотография стала знаменитой из-за характерной позы Черчилля, а также отсутствия привычной дня него сигары – Карш убрал ее в последний момент, что вызвало возмущение британца.

Юсуфа Карша считают одним из величайших портретных фотографов ХХ века. Вместе со своей женой Эстреллитой мужчина почти два десятилетия жил в Chateau Laurier, где также руководил собственной студией.

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