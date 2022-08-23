Канада наложит новые санкции против России. Под ограничение попадут 62 человека и оборонное предприятие
Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн. канадских долларов в рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новые санкции против России . Они будут касаться 62 человек, а также одного предприятия оборонного сектора, об этом он сообщил, выступая на втором саммите Крымской платформы.
По словам Трюдо, Канада вместе с партнерами продлит санкции против 1750 человек и организаций России и Беларуси. «Мы объявим о новых санкциях еще 62 лицам, а также одному предприятию оборонного сектора, которое участвует в российской войне против Украины», – сказал он.
Трюдо также напомнил, что недавно Канада выделила Украине 450 млн. канадских долларов (около 12,7 млрд. грн.) помощи на закупку газа к отопительному сезону.
Контекст
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада ввела несколько пакетов санкций. В частности, под них попали президент РФ Путин, глава МИД Лавров, бывшая гимнастка Кабаева, глава центробанка Набиуллина. Канада также ввела санкции против российских фирм и ограничила экспорт в РФ.
В период с 24 февраля по 7 июня Канада заморозила активов на $123 млн, а также заблокировала транзакций на $289 млн. 8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российской нефтяной, газовой, химической промышленности, а также других секторов экономики.
С 24 февраля 2022 года Канада в целом ввела санкции в отношении более 1150 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.
В августе Канада расширила санкции против Российской Федерации за военное вторжение в Украину. Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций, причастных к вторжению в Украину.
Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн. канадских долларов (около $320 млн.) в рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины.
С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн. канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на $290,7 млн. в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России.