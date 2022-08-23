Меню
Америка
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
Америка
23 августа 2022, 17:18

Канада наложит новые санкции против России. Под ограничение попадут 62 человека и оборонное предприятие

Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн. канадских долларов в рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины

Канада наложит новые санкции против России. Под ограничение попадут 62 человека и оборонное предприятие

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новые санкции против России . Они будут касаться 62 человек, а также одного предприятия оборонного сектора, об этом он сообщил, выступая на втором саммите Крымской платформы.

По словам Трюдо, Канада вместе с партнерами продлит санкции против 1750 человек и организаций России и Беларуси. «Мы объявим о новых санкциях еще 62 лицам, а также одному предприятию оборонного сектора, которое участвует в российской войне против Украины», – сказал он.

Трюдо также напомнил, что недавно Канада выделила Украине 450 млн. канадских долларов (около 12,7 млрд. грн.) помощи на закупку газа к отопительному сезону. 
Контекст

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада ввела несколько пакетов санкций. В частности, под них попали президент РФ Путин, глава МИД Лавров, бывшая гимнастка Кабаева, глава центробанка Набиуллина. Канада также ввела санкции против российских фирм и ограничила экспорт в РФ.

В период с 24 февраля по 7 июня Канада заморозила активов на $123 млн, а также заблокировала транзакций на $289 млн. 8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российской нефтяной, газовой, химической промышленности, а также других секторов экономики. 

С 24 февраля 2022 года Канада в целом ввела санкции в отношении более 1150 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

В августе Канада расширила санкции против Российской Федерации за военное вторжение в Украину. Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций, причастных к вторжению в Украину.

Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн. канадских долларов (около $320 млн.) в рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины.

С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн. канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на $290,7 млн. в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России.

Материалы по теме
Турция пообещала США не допустить обхода санкций со стороны России
Кому в Канаде жить хорошо
Швейцария запретила импорт золота из России и заморозила активы Сбербанка
Сейчас на главной
В Украине сыграли первые с 24 февраля матчи футбольного чемпионата. Игры проходят без зрителей
Чемпионат Украины по футболу
В Украине сыграли первые с 24 февраля матчи футбольного чемпионата. Игры проходят без зрителей
Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартовал 23 августа. В первом матче в Киеве встречались донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист»
Посещаемость московских ресторанов оказалась худшей за пять лет
рестораны
Посещаемость московских ресторанов оказалась худшей за пять лет
Весенний всплеск посещаемости ресторанов Москвы под конец лета сменился спадом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies. К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%
Страны ЕС объединяются в блок, чтобы запретить въезд россиянам
санкции
Страны ЕС объединяются в блок, чтобы запретить въезд россиянам
Власти Литвы собрались запрещать выдачу туристических виз россиянам в своей стране, если решение не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
Ozon предупредил о техническом дефолте по облигациям
Ozon
Ozon предупредил о техническом дефолте по облигациям
Один из крупнейших маркетплейсов России - Ozon, предупредил о вероятном наступлении 24 августа технического дефолта из-за того, что компания отложила выплату купона по необеспеченным конвертируемым облигациям
Криптовалюта Ethereum перейдет на новый алгоритм, что позволит сократит потребление энергии на 99%
криптовалюта
Криптовалюта Ethereum перейдет на новый алгоритм, что позволит сократит потребление энергии на 99%
Криптовалюта Ethereum перейдет на новый протокол подтверждения операций — Proof-of-Stake. Он не требует использования электроэнергии или других реальных экономических ресурсов
«Флотилию» из арестованных в США яхт российских олигархов оценили в $3 млрд
США
«Флотилию» из арестованных в США яхт российских олигархов оценили в $3 млрд
Власти США продолжают искать и находить яхты попавших под санкции  олигархов, которые прячутся на отдаленных островах и скрываются в море с выключенными транспондерами
Мировые цены на кофе могут резко вырасти на фоне неурожая в Бразилии
бразилия
Мировые цены на кофе могут резко вырасти на фоне неурожая в Бразилии
Неурожай кофе в Бразилии может привести к резкому подорожанию напитка по всему миру. По данным издания, в 2021 году плантации арабики пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков
Российский сенатор Эдуард Исаков осудил свою дочь, которая высказалась против войны и уехала из России
общество
Российский сенатор Эдуард Исаков осудил свою дочь, которая высказалась против войны и уехала из России
В минувшую пятницу Диана Исакова рассказала, что в марте 2022 года она вышла на антивоенный митинг в Сочи, а в апреле - раздавала там же антивоенные листовки и была задержана полицией
Бизнес
Ростуризм хочет построить курорт-аналог Сочи в Дагестане
В ведомстве отметили, что в Дагестане есть условия, «благоприятные для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон
В Севастополе готовят бомбоубежища
Крым
В Севастополе готовят бомбоубежища
Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что скоро в городе появятся указатели, ведущие к бомбоубежищам. Также в своем телеграм-канале он написал, что проверил состояние укрытий
Напоминая об оккупации в 1968 году, Чехия собрала 24 млн крон для Украины
чехия
Напоминая об оккупации в 1968 году, Чехия собрала 24 млн крон для Украины
Чехи отправляли деньги в размере 1 968, 196,80 или 19 680 крон на счет украинского посольства именно как напоминание о событиях ночи 21 августа 1968 года. В мероприятии приняли участие 14 тысяч человек
В Грузии четвертый день тушат лесной пожар, спасателям помогают военные
лесные пожары
В Грузии четвертый день тушат лесной пожар, спасателям помогают военные
В муниципалитете Боржоми в центральной Грузии уже четвертые сутки продолжаются работы по тушению лесного пожара с участием нескольких сотен пожарных и военнослужащих, а также спецтехники
Институт изучения войны считает, что российские войска исчерпали силы
ISW
Институт изучения войны считает, что российские войска исчерпали силы
Российские войска предприняли несколько неудачных наземных атак к юго-западу и юго-востоку от Изюма. Они начали наземную атаку к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута
Происшествия
Мэр Москвы заявил о разрастании лесных пожаров в Рязанской области
Крупный лесной пожар в Рязанской области разгорается сильнее: спасатели борются с большим числом очагов на большой площади, верховыми пожарами, огонь горит в труднодоступных для тушения местах, заявил Сергей Собянин
После 24 февраля из России могло уехать в два раза больше евреев, чем считалось прежде
эмиграция
После 24 февраля из России могло уехать в два раза больше евреев, чем считалось прежде
По последним оценкам еврейского агентства «Сохнут», страну покинули около 20,5 тысячи евреев. По официальным данным Израиля, эта цифра составляет 20,2 тысячи человек
Россияне в два раза увеличили покупки в секонд-хендах и комиссионках
шопинг
Россияне в два раза увеличили покупки в секонд-хендах и комиссионках
С начала года россияне стали в два раза чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках. Интерес к сегменту повысился на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды
Минфин РФ может возобновить валютные интервенции в сентябре
Минфин
Минфин РФ может возобновить валютные интервенции в сентябре
Министерство финансов может начать в тестовом режиме покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы сразу после того, как будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщают источники в правительстве и министерстве
Авиакомпания «Россия» заменила Coca-Cola и Sprite «Байкалом» и «Тархуном»
авиаперевозчики
Авиакомпания «Россия» заменила Coca-Cola и Sprite «Байкалом» и «Тархуном»
Авиаперевозчик перевел все классы обслуживания на отечественную газировку. На бортах планируют использовать тоник и джин российского производства. Переход выполнят в ближайшее время