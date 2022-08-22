Мировые цены на кофе могут резко вырасти на фоне неурожая в Бразилии
Неурожай кофе в Бразилии может привести к резкому подорожанию напитка по всему миру. По данным издания, в 2021 году плантации арабики пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков
Неурожай кофе в Бразилии может привести к резкому подорожанию напитка по всему миру, пишет WSJ. По данным издания, в 2021 году плантации арабики пострадали сначала от засухи, а затем от заморозков.
По оценкам некоторых экспертов, урожайность в 2022 году на части фермерских хозяйств может снизиться почти вдвое. Так, о проблемах с поставками продукта уже сообщил один из крупных бразильских кофейных кооперативов, Minasul. Компания отметила, что получит около миллиона мешков кофейных зерен, что в два раза ниже показателей за 2020 год.
В прошлом году фьючерсы (договор покупки или продажи некоего товара с отложенным исполнением обязательств — Прим. ред.) на кофе уже начали бить рекорды последних 10 лет. В начале 2022-го стоимость фунта бразильской арабики достигла 2,58 доллара. Позднее цена стабилизировалась на уровне 2,23 доллара, что все еще превышает показатели прошлых лет.