Apple потребовала от Rutube скрыть российские пропагандистские СМИ в приложении для iOS
Американская корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube либо скрыть материалы государственных СМИ, либо запретить iOS-приложение для всех пользователей не из России
Американская корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube либо скрыть материалы государственных СМИ, либо запретить iOS-приложение для всех пользователей не из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.
При этом Rutube из-за требования Apple уже ограничил доступ к своему iOS-приложению для ряда стран. На данный момент оно доступно в 171 государстве.
На выполнение требования американская компания дала Rutube две недели. В противном случае приложение видеохостинга будет удалено из магазина AppStore. Со своей стороны, Rutube заявил о том, что не планирует ограничивать отображение контента российских СМИ, поскольку «это нарушает права русскоязычного населения».
После блокировки каналов российских СМИ и блогеров на YouTube в связи с войной в Украине многие из них перешли на площадку Rutube. Среди них — «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Россия-24», ТНТ, «Спас», РБК, ТАСС, RT, а также каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева, пранкеров Вована и Лексуса, журналиста Антона Красовского, блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова и других.