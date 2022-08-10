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Америка
10 августа 2022, 14:06

Администрация Байдена выделит производителям чипов $52 млрд для возвращения производства из Китая в США

Президент США подписал законопроект о предоставлении субсидий на производство и разработку полупроводников, что бы вернуть на территорию страны производство микрочипов

Администрация Байдена выделит производителям чипов $52 млрд для возвращения производства из Китая в США

Президент Джо Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд на производство и разработку полупроводников. Так американские власти пытаются вернуть на территорию страны производство микрочипов и меньше зависеть от иностранных, в том числе китайских, поставщиков, пишет Reuters.

«Будущее будет создано в Америке», — сказал Байден, назвав эту меру «инвестицией в саму Америку, которая бывает раз в поколение». На церемонии подписании документа присутствовали руководители Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices,.

В Белом доме рассказали о первых ожидаемых эффектах субсидий. Так, Qualcomm и GlobalFoundries планируют увеличить завод по производству чипсов в северной части штата Нью-Йорк.

Компании, получающие финансирование в рамках инициативы Белого дома, должны пообещать не расширять производство чипов, изготовленных по более совершенному техпроцессу, чем 28 нанометров, в Китае или в вызывающей озабоченность стране, такой как Россия, в течение десяти лет. Несмотря на то, что 28-нанометровые чипы на несколько поколений отстают от самых передовых полупроводников, доступных сейчас, они по-прежнему используются в технике, включая автомобили и смартфоны

Администрация Байдена неоднократно называла этот закон важнейшим компонентом противодействия влиянию Китая. Сам президент США в своем выступлении во вторник отметил, что китайское правительство противодействовало разработке документа. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин выступает «категорически против» инициативы, заявив о возвращении «менталитета времен холодной войны».

Байден отметил, что Соединенным Штатам нужны чипы для ключевых систем вооружений, таких как ракеты Javelin. «Неудивительно, что Коммунистическая партия Китая активно настраивала американский бизнес против этого законопроекта», — подытожил он.

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