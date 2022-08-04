Разросшиеся водоросли в Атлантике душат животных, людей и экономику
Поверхность Атлантического океана в настоящее время покрывают более 24 миллионов тонн бурых водорослей – саргассума. Это на 20% больше рекордного количества, зафиксированного в 2018 году
Поверхность Атлантического океана в настоящее время покрывают более 24 миллионов тонн бурых водорослей – саргассума. Это на 20% больше рекордного количества, зафиксированного в 2018 году. Водоросли гниют на пляжах, отравляя воздух, в них запутываются животные и моторы лодок. О ситуации рассказывает агентство Associated Press.
«Этот год – худший за всю историю наблюдений», – говорит Лиза Крымски, участница научной программы по защите побережья. Экологи связывают рекордный рост саргассума с повышением температуры воды из-за глобального потепления и сточными водами, которые содержат азотные удобрения.
Гниющие водоросли выделяют сероводород – газ, пахнущий тухлыми яйцами, может негативно повлиять на людей с астмой. В слоевищах саргассума погибли уже тысячи рыб. Некоторые черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения, запутываются в водорослях и умирают, другие не могут отложить яйца из-за скопления водорослей на песке.
В прошлом месяце саргассум забил «необычно большое» количество оборудования на американской опреснительной установке. В условиях засухи в США объявили из-за этого чрезвычайное положение на федеральном уровне и призвали жителей острова, на котором находится установка, экономить воду. Некоторые курорты Карибского моря были вынуждены закрыться, потому что их пляжи покрыла бурая разлагающаяся масса.
03/08/2022 Lopesan #PuntaCana #republicadominicana
More pictures/video & exact location on the official map of sargassum 2022
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— Sargassum Monitoring (@SargaMonitoring) August 3, 2022
Разросшийся саргассум также «задушил» рыбную промышленность, пишет AP. Водоросли повреждают моторы лодок и рыболовные снасти – рыбаки не могут добраться до своих судов и рыболовных угодий. Особенно сильно от этого пострадал остров Барбадос.
Кроме того, скопление морских водорослей оказывает серьёзное воздействие на окружающую среду. Разлагающиеся водоросли изменяют температуру воды и её кислотный баланс, что приводит к сокращению других водорослей, кораллов и губок.
Власти некоторых пострадавших островов пытались выкачивать саргассум из прибрежных вод, однако вскоре признали, что это бесполезно, так как водоросли уже сильно разложились. Другие используют тяжёлую технику, чтобы убрать саргассум с пляжей, но учёные предупреждают, что это вызывает эрозию и разрушает черепашьи гнёзда.