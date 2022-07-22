Американские сенаторы осудили действия режима Лукашенко
Сенаторы Дик Дурбин, Том Тиллис и Джинн Шахин представили в четверг двухпартийную резолюцию в честь второй годовщины украденных у народа Беларуси президентских выборов 2020 года
В четверг в Сенат США была внесена резолюция в связи с двухлетней годовщиной подавления демократических протестов в Беларуси.
Сенаторы Дик Дурбин, Том Тиллис и Джинн Шахин представили в четверг двухпартийную резолюцию в честь второй годовщины украденных у народа Беларуси президентских выборов 2020 года, исторических мирных протестов, и непрекращающихся героических усилий белорусского народа с режимом Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года.
Соавторами резолюции выступили сенаторы от обеих партий - Марко Рубио, Крис Ван Холлен, Деб Фишер, Крис Кунс, Эд Марки и Бен Кардин.
«Белорусскому народу надоело угнетение со стороны Лукашенко и его трусливая продажность в отношении Путина, который использовал эту страну для нападения на Украину, - сказал сенатор Дурбин. - Сенат США полностью поддерживает стремление белорусов жить в демократической, суверенной, независимой стране. Мы солидарны со Светланой Тихановской и белорусским народом, который продолжает стремиться к установлению свободы в Беларуси».
Сенаторы Дурбин и Шахин ранее основали кокус «За свободную Беларусь», который выступает за демократию и проведение свободных и честных выборов в бывшей советской республике. Они также разработали резолюцию Сената, осуждающую арест кандидатов от оппозиции и призывающую к честным и законным выборам в августе 2020 года.