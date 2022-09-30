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Америка
30.09.2022 00:59

Сенат США одобрил помощь Украине в размере $12,4 млрд

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине в размере $12,4 млрд. Инициативу поддержали 72 сенатора. 25 законодателей проголосовали против

Сенат США одобрил помощь Украине в размере $12,4 млрд

Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине в размере $12,4 млрд. Инициативу поддержали 72 сенатора. 25 законодателей проголосовали против. Трансляцию заседания передает C-SPAN.

Отмечается, что выделенная на помощь Украине сумма будет направлена на «обеспечение подготовки, предоставление военной техники, вооружений, логистической и финансовой поддержки».

Так, $3 млрд выделят на боеприпасы, техническое обслуживание, зарплаты, обеспечение тыла. $4,5 млрд направят на экономическую поддержку Киева, обеспечение работы правительственных органов Украины.

Эта мера направлена на помощь украинскому правительству в предоставлении базовых услуг для граждан, а также на установление макроэкономической стабильности.

$2,04 млрд направят на восполнение арсеналов американского вооружения и производство новых боеприпасов. На обеспечение войск США в Европе выделено $2,8 млрд. $2 млн заложено на учет и контроль за расходованием средств в рамках финансовой помощи.

Согласно законопроекту, $35 млн выделено на подготовку к «потенциальным ядерным и радиационным инцидентам на Украине».

Также новый законопроект позволяет президенту США Джо Байдену передать Украине вооружение на сумму $3,7 млрд в рамках дополнительной финансовой помощи.

Законопроект, содержащий временное финансирование правительственных программ, должны одобрить обе палаты Конгресса до завтра, 30 сентября. Несколько федеральных ведомств приостановят свою деятельность с 3 октября, если законопроект не примут.

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