Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма
Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жестких санкций против них
Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно на голосовании в среду вечером (четверг, 28 июля, по московскому времени), передает The New York Times.
В тексте сенаторы призывают Государственный департамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к гибели «бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин».
Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса – нижней палаты американского парламента, The New York Times сообщает, что ее, как ожидается, должна поддержать спикер палаты Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в Демократической партии.
Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел.
Третьего мая к обеим палатам Конгресса с просьбой признать Россию страной – спонсором терроризма обратилась Верховная Рада Украины. С призывами к мировому сообществу сделать это регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Глава офиса президента Андрей Ермак говорил в интервью в июле, что администрация Зеленского видит это одной из своих главных внешнеполитических целей.
Сейчас в американском списке стран-спонсоров четыре страны: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жестких санкций против них.