Генпрокурор США сообщил об использовании полномочий по передаче российских активов Украине
В феврале США объявили о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. МИД России назвал это грабежом по политическим мотивам
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что администрация президента использует новые полномочия, предоставленные ранее Конгрессом, чтобы передать изъятые российские активы и передать на восстановление Украины. При этом он не уточнил, о каких полномочиях идет речь, подробностей не привел.
Его первый заместитель Лиза Монако на пресс-конференции с Мерриком Гарлендом заявила, что Соединенные Штаты активизируют усилия по замораживанию российских активов. «Мы выделяем новые ресурсы, чтобы обеспечить подотчетность и бороться с теми, кто содействует российской военной машине», — сказала она.
По ее словам, к этому процессу подключены прокуроры, работающие с зарубежными партнерами над расследованиями «военных преступлений РФ», а также использование соответствующих полномочий для отправки активов на Украину.
В феврале США объявили о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. МИД России назвал это грабежом по политическим мотивам. В Евросоюзе также допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, власти Франции и Швейцарии.