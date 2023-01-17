СБУ назвала имена причастных к удару по Днепру
Служба безопасности Украины сообщила об установлении имен нескольких десятков российских военнослужащих, причастных к нанесенному 14 января ракетному удару по жилому дому в Днепре, в результате которого под завалами погибли не менее 40 человек
Служба безопасности Украины сообщила об установлении имен нескольких десятков российских военнослужащих, причастных к нанесенному 14 января ракетному удару по жилому дому в Днепре, в результате которого под завалами погибли не менее 40 человек.
СБУ в своем сообщении из числа нескольких десятков военнослужащих приводит имена шестерых человек. Пятеро из которых, по данным спецслужбы, относятся к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку (войсковая часть 33310):
— полковник Олег Тимошин, командир 52-го полка 1971 года рождения.
— майор Алексей Иваненко, командир авиаотряда 52-го полка 1987 года рождения.
— Денис Григорьев, штурман 52-го полка 1982 года рождения.
— Динар Назыров, штурман 52-го полка 1985 года рождения.
— Евгений Поцелуев, инженер по авиационному вооружению 52-го полка 1980 года рождения.
— Дмитрий Голенков, начштаба авиационной эскадрильи авиагруппы (у него полк не уточняется) 1978 года рождения.
Эти же имена есть в опубликованном накануне расследовании группы molfar, которая установила личности 44 человек, причастных к удару по дому в Днепре. По данным расследователей, 52-й авиационный полк, к которому принадлежит большинство военнослужащих, базируется на военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области.
«Мы нашли всех причастных к ракетным обстрелам лиц, в том числе тех, кто заправлял самолеты и ракеты перед пуском», — заявили расследователи.
Следователи СБУ открыли уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны для сбора и обобщения доказательств террористической атаки России, говорится в сообщении.
14 января в результате ракетного удара, нанесенного по жилой многоэтажке в Днепре, у дома целиком обрушился один из подъездов. Погибли не менее 40 человек, среди них трое детей. Еще не менее 75 человек пострадали. 236 квартир в доме, по предварительной оценке городского совета, не подлежат восстановлению.
В сообщении СБУ говорится, что спецслужба установит каждого конкретного исполнителя.
«Пусть каждый из тех, кто нажимает «пуск», кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И оно обязательно будет», — заявил глава СБУ Василий Малюк.