Киевская консерватория отказалась убирать из своего названия имя Петра Чайковского
На заседании участники совета единогласно проголосовали за обращение к Зеленскому об «опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом»
Ученый совет киевской консерватории имени Петра Чайковского отказался убирать из названия имя русского композитора. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
На заседании участники совета единогласно проголосовали за обращение к Зеленскому об «опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом». В нем сотрудники консерватории просят «поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности».
Преподаватели консерватории напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине «с неимоверной любовью». Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования в Украине и написал в стране много произведений.
«Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру", — заявил член совета консерватории Юрий Рыбчинский.
Кроме того, в консерватории предложили проводить международный конкурс Чайковского в Украине, забрав это право у России.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что «разочарован» решением отложить вопрос переименования. «Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство», — написал он.